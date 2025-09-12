Toute l’actu en direct 24h/24
Tourcoing : un policier de la BAC passé à tabac, Bruno Retailleau dénonce un «ensauvagement qui ne peut plus durer»

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déploré qu'une «fois encore, la haine anti-flics a frappé». [Valentine CHAPUIS / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Jeudi, un policier de la Brigade anti-criminalité (BAC) a été roué de coups par des hommes, alors qu'il se trouvait au sol, à Tourcoing (Nord). Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux démontre la violence des faits. Bruno Retailleau dénonce cet acte, qui «n’est pas isolé». 

Des images glaçantes. Jeudi, un policier de la Brigade anti-criminalité (BAC) a été frappé au sol par plusieurs hommes, à Tourcoing, «dans l’exercice de ses fonctions». D'après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les faits se seraient déroulés dans le quartier du Pont de Neuville, peu avant 20h. 

Selon une source policière à CNEWS, ce vendredi, un mineur de 16 ans a été interpellé, et «quatre autres individus sont activement recherchés».

«Cet ensauvagement ne peut plus durer»

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déploré qu'une «fois encore, la haine anti-flics a frappé». «Ce lynchage, filmé et diffusé sur les réseaux, fait froid dans le dos. Il n’est pas un fait divers ou un acte isolé», a-t-il ajouté, sur X. 

«Cette irresponsabilité doit être dénoncée, cet ensauvagement ne peut plus durer. Et l’État doit absolument se donner de nouveaux moyens, juridiques et éducatifs, pour une plus grande fermeté», a-t-il assuré. 

Une enquête judiciaire en cours

La Secrétaire Nationale UN1TÉ, Linda Kebbab, a également réagi sur X. «Il est blessé et défiguré pour avoir simplement embrassé le métier de garder la paix pour la population. Plein soutien à lui et bon rétablissement», écrit-elle. 

Selon un communiqué de la Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord, publié sur X, le principal suspect «a été interpellé (...). Les complices sont toujours activement recherchés et l'enquête judiciaire est en cours». 

Le ministre démissionnaire de la Justice, Gérald Darmanin, également premier adjoint au maire de Tourcoing, a aussi réagi sur X. Il a apporté son soutien au policier et «à ses collègues», qu’il «connaît bien». «La Justice, selon mes instructions écrites dès mon arrivée au ministère, poursuivra avec fermeté ces voyous», promet-il. 

«Vivement la mise en place de ma proposition de peines minimales pour les agresseurs de policiers, de gendarmes, de pompiers ou du personnel médical», a-t-il ajouté.   

