Tourcoing : un policier de la BAC passé à tabac, Bruno Retailleau dénonce un «ensauvagement qui ne peut plus durer»

Jeudi, un policier de la Brigade anti-criminalité (BAC) a été roué de coups par des hommes, alors qu'il se trouvait au sol, à Tourcoing (Nord). Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux démontre la violence des faits. Bruno Retailleau dénonce cet acte, qui «n’est pas isolé».

Des images glaçantes. Jeudi, un policier de la Brigade anti-criminalité (BAC) a été frappé au sol par plusieurs hommes, à Tourcoing, «dans l’exercice de ses fonctions». D'après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les faits se seraient déroulés dans le quartier du Pont de Neuville, peu avant 20h.

Selon une source policière à CNEWS, ce vendredi, un mineur de 16 ans a été interpellé, et «quatre autres individus sont activement recherchés».

«Cet ensauvagement ne peut plus durer»

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déploré qu'une «fois encore, la haine anti-flics a frappé». «Ce lynchage, filmé et diffusé sur les réseaux, fait froid dans le dos. Il n’est pas un fait divers ou un acte isolé», a-t-il ajouté, sur X.

Une fois encore, la haine anti-flics a frappé. Une fois de plus, la police a été victime de la violence barbare. Alors qu’il se trouvait en surveillance dans une affaire de vol, un policier de la BAC de Tourcoing a été passé à tabac. Souffrant de nombreuses blessures, il est… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 12, 2025

«Cette irresponsabilité doit être dénoncée, cet ensauvagement ne peut plus durer. Et l’État doit absolument se donner de nouveaux moyens, juridiques et éducatifs, pour une plus grande fermeté», a-t-il assuré.

Une enquête judiciaire en cours

La Secrétaire Nationale UN1TÉ, Linda Kebbab, a également réagi sur X. «Il est blessé et défiguré pour avoir simplement embrassé le métier de garder la paix pour la population. Plein soutien à lui et bon rétablissement», écrit-elle.

Écœurement et choc. Notre collègue G., policier à la BAC Tourcoing littéralement tabassé par plusieurs voyous sous les yeux de spectateurs filmant, immondes et lâches qu’eux.



Il est blessé et défiguré pour avoir simplement embrassé le métier de garder la paix pour la… pic.twitter.com/DSX11v4iNu — Linda Kebbab (@LindaKebbab) September 11, 2025

Selon un communiqué de la Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord, publié sur X, le principal suspect «a été interpellé (...). Les complices sont toujours activement recherchés et l'enquête judiciaire est en cours».

Bertrand Gaume adresse son plein soutien au policier violemment agressé aujourd’hui à Tourcoing dans l’exercice de ses fonctions.

Cet individu a été interpellé par les policiers de la @PoliceNat59 qui agissent tous les jours avec détermination. Les complices sont toujours… pic.twitter.com/1QngAe98Rm — Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) September 11, 2025

Le ministre démissionnaire de la Justice, Gérald Darmanin, également premier adjoint au maire de Tourcoing, a aussi réagi sur X. Il a apporté son soutien au policier et «à ses collègues», qu’il «connaît bien». «La Justice, selon mes instructions écrites dès mon arrivée au ministère, poursuivra avec fermeté ces voyous», promet-il.

Un courageux policier de la BAC a été molesté hier à Tourcoing alors qu’il ne faisait que son travail : assurer la paix publique pour tous et notamment pour les plus modestes. J’apporte, à lui et à ses collègues que je connais bien, mon entier et indéfectible soutien. La Justice,… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 12, 2025

«Vivement la mise en place de ma proposition de peines minimales pour les agresseurs de policiers, de gendarmes, de pompiers ou du personnel médical», a-t-il ajouté.