Disparition d’Aysé Aslan : «aucune piste n’est privilégiée en l’état», selon le parquet de Versailles

Le parquet de Versailles a indiqué à CNEWS ce vendredi 12 septembre avoir ouvert une enquête après la disparition inquiétante de l’ancienne candidate aux Législatives de 2022 Aysé Aslan. «Aucune piste n’est privilégiée en l’état», nous informe le ministère public.

Un mystère. Aysé Aslan, âgée de 40 ans et ancienne candidate aux élections législatives de 2022 dans la 3e circonscription des Yvelines, est portée disparue depuis le 20 août dernier à Versailles. C’est à la suite de sa disparition, signalée par sa famille, que le parquet a procédé à l’ouverture d’une enquête.

Au 12 septembre, Aysé Aslan était toujours recherchée. «Je vous confirme qu’une enquête en disparition inquiétante a été ouverte dès que la famille a signalé ne plus avoir de nouvelles» de la jeune femme, nous indiquait ce vendredi le parquet de Versailles.

#DisparitionInquiétante |🔁 Merci de vos RT afin d'aider les enquêteurs de la #police des Yvelines à retrouver Aysé. pic.twitter.com/pj77oqGwJZ — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) September 5, 2025

D’après le ministère public à CNEWS, «aucune piste n’est privilégiée en l’état». Vendredi 5 septembre dernier, la police nationale des Yvelines a publié un avis de recherche afin de tenter de retrouver la trace de la quadragénaire.

Elle s'était présentée dans la 3e circonscription des Yvelines

Selon la publication des forces de l’ordre, Aysé Aslan est de corpulence «mince», de type «caucasien» et a les yeux «marron». La quadragénaire mesure 1m60 et a les cheveux «noirs lisses et longs». Pour l’heure, on ignore la tenue vestimentaire qu’elle portait au moment de sa disparition. En revanche, la police précise qu’Aysé Aslan «porte souvent une veste en cuir».

Cette femme disparue s’était présentée, sous l’étiquette de la Droite souverainiste et du mouvement «Debout la France» de Nicolas Dupont-Aignan, dans la 3e circonscription des Yvelines, regroupant les cantons de La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Saint-Nom-la-Bretèche et une fraction du canton de Plaisir.

A l’époque, elle avait obtenu 1,48% des voix au premier tour, contre 39,73% pour la candidate d’Ensemble Béatrice Piron et 17,71% pour la seconde finaliste Louise Brody (Nupes). La circonscription a été, finalement, remportée par la candidate macroniste.

Dans son avis de recherche, la police appelle toute personne ayant des informations à contacter le commissariat de Versailles au 01.39.24.70.80.