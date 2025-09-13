Grand banditisme corse : trois individus mis en examen après le projet d’assassinat d’un homme dans les Bouches-du-Rhône

Dans un communiqué, le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone a indiqué que trois personnes ont été mises en examen ce vendredi 12 septembre. Elles sont suspectées d’avoir fomenté un projet d’assassinat d’un individu «défavorablement connu pour des faits de banditisme en Corse».

Un projet déjoué par les forces de l’ordre. Ce vendredi, le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone a fait savoir, dans un communiqué, que trois personnes ont été mises en examen pour «association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée».

Ces individus sont en effet soupçonnés d’avoir fomenté, dans les Bouches-du-Rhône, un projet d’assassinat d’un homme «défavorablement connu pour des faits de banditisme en Corse».

L’affaire était menée discrètement par les enquêteurs et avait vu le jour en avril 2022. A l’époque, la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Marseille avait ouvert une enquête pour «association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes en bande organisée et d’infraction à la législation sur les armes». Puis, le 21 juin 2022, le parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire «sur les mêmes qualifications».

L'un des mis en examen a été placé en détention provisoire

Après plus de trois ans d’investigations, une vaste opération a été menée, le 9 septembre 2025, par la BNLCOC (brigade nationale de lutte contre la criminalité corse) «en différents points du territoire», a indiqué le magistrat dans son communiqué. Cette opération a permis de placer en garde à vue 7 personnes, en plus d’une 8e «entendue en audition libre».

Parmi les sept gardés à vue, trois ont été présentés au magistrat instructeur ce vendredi 12 septembre avant d’être mis en examen «des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée», selon le procureur de la République de Marseille.

Après leur mise examen, l’un des trois individus a été placé en détention provisoire, tandis que les deux autres ont «sollicité un débat différé», a conclu Nicolas Bessone.