Polynésie française : une enquête ouverte après la dégradation d'une synagogue

La synagogue de Papeete (Tahiti) a été visée, jeudi, par des jets de peinture rouge. Une enquête a été ouverte.

La synagogue Ahava Ve Ahva de Papeete (Tahiti), principale ville de la Polynésie française, a été la cible de jets de peinture rouge, jeudi.

Plus tôt dans la journée, le quotidien local Tahiti Infos a reçu un appel anonyme annonçant la présence de «sang des Palestiniens» sur les grilles du lieu.

«Le fait que la peinture soit rouge et qu'elle ait été dirigée vers des signes religieux, notamment une étoile de David, laisse à penser que l'auteur savait qu'il ciblait une synagogue et la religion juive», a précisé la procureure de la République à Papeete, Solène Belaouar, auprès de l’AFP.

Un membre de la communauté juive de Polynésie, souhaitant rester anonyme, s'est dit choqué par cet acte.

Une enquête pour «dégradations graves en raison de l'appartenance à une race ou à une religion» a été ouverte par le parquet.

Toutes les pistes sont étudiées et ce type de dégradations est passible de quatre ans de prison.