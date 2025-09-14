Haute-Savoie : un parapentiste de 27 ans meurt à la suite d'un problème de voile

Le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) a indiqué ce dimanche 14 septembre qu’un parapentiste de 27 ans est décédé à Chamonix ce samedi après que sa voile s’est «mise en torche». La victime a ensuite effectué une chute mortelle.

Un parapentiste de 27 ans est décédé ce samedi 13 septembre à Chamonix, en Haute-Savoie, après avoir rencontré «un problème de voile» ayant entraîné sa chute, a indiqué ce dimanche le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) à l’AFP, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Les faits se sont produits à la mi-journée, peu de temps après le décollage effectué par la victime depuis le plateau de Planpraz (2.000 m d’altitude). Soudainement, la voile du parapentiste s’est «mise en torche», entraînant la chute mortelle de la victime.

Le parapentiste est tombé dans le secteur du Brévent, un sommet culminant à 2.525 mètres, où les secouristes ont récupéré son corps, ont-ils ajouté.