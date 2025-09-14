Toute l’actu en direct 24h/24
Homme tué par balles à Lyon : le suspect de 19 ans mis en examen et écroué

Les faits liés à cette affaire ont eu lieu vers 18h, rue Duguesclin, dans le 3e arrondissement de Lyon. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

À la suite du meurtre d’un homme de 22 ans mercredi 10 septembre à Lyon (Rhône), un jeune de 19 ans a été mis en examen et écroué ce samedi 13 septembre. 

Jeudi 11 septembre, un jeune de 19 ans s’est rendu à la police de Villeurbanne après le meurtre par balles, commis la veille, d’un homme de 22 ans à Lyon, dans le Rhône. Le suspect a été présenté ce samedi 13 septembre à une juge d'instruction qui l'a mis en examen pour assassinat et «détention et port d'une arme» interdite, a précisé son avocat Me Jean-Christophe Basson-Larbi à l’AFP.

«Notre client, qui reconnaît sa responsabilité, regrette son geste et les blessures mortelles occasionnées à la victime», a souligné dans un communiqué cité par l’AFP Me Jean-Christophe Basson-Larbi et son confrère Me Joshua Kafil.

Les faits liés à cette affaire ont eu lieu vers 18h, rue Duguesclin, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, a indiqué le parquet à CNEWS. La victime avait été grièvement blessée par quatre coups de feu avant de succomber à ses blessures. Ce jour-là, un important dispositif policier avait été mis en place pour encadrer le mouvement «Bloquons tout». 

Sur le même sujet Grand banditisme corse : trois individus mis en examen après le projet d’assassinat d’un homme dans les Bouches-du-Rhône Lire

D’après les avocats du mis en examen, la victime avait accusé «à tort» leur client «d’un vol de scooter», le contraignant «à reconnaître qu’il était son débiteur et à payer une dette imaginaire». 

Le jeune homme «subissait la pression du défunt et les menaces de tuer ses proches» si la dette n'était pas acquittée, assurent-ils.  

