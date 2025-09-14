Homme tué par balles à Lyon : le suspect de 19 ans mis en examen et écroué

À la suite du meurtre d’un homme de 22 ans mercredi 10 septembre à Lyon (Rhône), un jeune de 19 ans a été mis en examen et écroué ce samedi 13 septembre.

Jeudi 11 septembre, un jeune de 19 ans s’est rendu à la police de Villeurbanne après le meurtre par balles, commis la veille, d’un homme de 22 ans à Lyon, dans le Rhône. Le suspect a été présenté ce samedi 13 septembre à une juge d'instruction qui l'a mis en examen pour assassinat et «détention et port d'une arme» interdite, a précisé son avocat Me Jean-Christophe Basson-Larbi à l’AFP.

«Notre client, qui reconnaît sa responsabilité, regrette son geste et les blessures mortelles occasionnées à la victime», a souligné dans un communiqué cité par l’AFP Me Jean-Christophe Basson-Larbi et son confrère Me Joshua Kafil.

Les faits liés à cette affaire ont eu lieu vers 18h, rue Duguesclin, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, a indiqué le parquet à CNEWS. La victime avait été grièvement blessée par quatre coups de feu avant de succomber à ses blessures. Ce jour-là, un important dispositif policier avait été mis en place pour encadrer le mouvement «Bloquons tout».

D’après les avocats du mis en examen, la victime avait accusé «à tort» leur client «d’un vol de scooter», le contraignant «à reconnaître qu’il était son débiteur et à payer une dette imaginaire».

Le jeune homme «subissait la pression du défunt et les menaces de tuer ses proches» si la dette n'était pas acquittée, assurent-ils.