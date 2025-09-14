Policier agressé à Tourcoing : cinq adolescents mis en examen

Trois jours après l’agression d’un policier à Tourcoing (Nord), et dont la vidéo des faits a été relayée sur les réseaux sociaux, cinq adolescents ont été mis en examen, a-t-on appris ce dimanche 14 septembre. Deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire, les trois autres sous contrôle judiciaire.

Une violence sans nom. A la suite de l’agression, jeudi 11 septembre, d’un policier à Tourcoing (Nord), et dont la vidéo du passage à tabac avait été massivement relayée sur les réseaux sociaux, les cinq individus interpellés, quatre mineurs et un jeune majeur, ont été déférés au parquet puis mis en examen, a appris CNEWS de source policière ce dimanche 14 septembre.

Parmi ces 5 mis en examen, deux ont été placés en détention provisoire. Il s’agit de Gebril S., 19 ans, et Aissa S., 17 ans.

Un troisième individu, prénommé Islam S. et âgé de 15 ans, ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire et une mesure éducative provisoire a été prononcée à son encontre. Elle comprend un module d’insertion et de réparation, une interdiction d’entrer en contact avec les victimes et les autres mis en examen ainsi qu’une interdiction d’aller et de venir sur la voie publique sans représentants légaux et ce de 19h à 7h du matin.

La 4e personne mise en examen dans ce dossier est Khadija S. Âgée de 15 ans, cette adolescente a été placée sous contrôle judiciaire. Celui-ci comprend l’interdiction de se rendre à Tourcoing et d’entrer en contact avec les victimes et les autres mis en examen. Elle doit également se soumettre à des soins et à un suivi psychologique.

A l'issue de sa mise en examen, Khadija S. a fait l'objet d'une mesure de placement en foyer éducatif.

Le policier «est plus choqué psychologiquement que physiquement»

Le dernier individu mis en examen est Sofiane B., 15 ans. Tout comme les deux derniers, il a été placé sous contrôle judiciaire. L’adolescent a désormais interdiction de sortir du domicile entre 18h et 7h du matin et de se rendre à Tourcoing.

Sofiane B. doit également se présenter aux services désignés par les juges et pointer toutes les semaines au commissariat. Il a interdiction d’entrer en contact avec les victimes et ses complices et de détenir ou porter une arme. Une mesure de placement éducatif a également été prise à son encontre.

Après les cinq mises en examen, un juge d’instruction a été saisi et les investigations vont se poursuivre.

Pour rappel, la victime, un policier de la brigade anticriminalité (BAC), intervenait jeudi en fin d'après-midi avec deux collègues pour «un vol de trottinette (...) où il y avait du chantage, un harcèlement d'un gamin, d'un pauvre gamin, qui subissait la loi d'une petite bande», avait expliqué au lendemain des faits le ministre de la Justice démissionnaire Gérald Darmanin devant le commissariat de Tourcoing.

Le policier «est plus choqué psychologiquement que physiquement», bien qu'il souffre d'un nez cassé et d'une «cloison nasale qu'il va sans doute se faire opérer» avait précisé le garde des Sceaux. Selon la procureure de Lille Carole Etienne, il s'est vu remettre une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours, «réévaluable».