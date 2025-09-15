Piratage ayant ciblé 18 étudiants juifs à Paris-Dauphine : le tribunal rend son délibéré ce lundi

Ce lundi 15 septembre, la 13e chambre correctionnelle du tribunal de Paris s’apprête à rendre son délibéré à l’encontre d’un ancien étudiant suspecté d’avoir modifié les profils numériques de 18 étudiants juifs de Paris-Dauphine le 7 octobre 2024.

La décision de la justice est attendue. Alors que les actes antisémites ont explosé dans l’Hexagone, un ancien étudiant de l’université Paris-Dauphine doit comparaître devant la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ce lundi 15 septembre dans l’affaire du piratage des profils de 18 étudiants de confession juive de l’établissement privé.

En effet, après l’audience du 10 juillet 2025, le tribunal s’apprête désormais à rendre son délibéré ce jour dans cette affaire qui remonte au 7 octobre 2024, date de commémoration des victimes des attentats terroristes du Hamas en Israël.

A la suite de ces faits, El-Mouhoub Mouhoud, président de l’université Paris-Dauphine, avait saisi la procureure de la République au titre de l’article 40 de procédure pénale après que «les photos de profil de 18 étudiants sur le portail MyDauphine ont été remplacées par un drapeau palestinien accompagné du slogan "Free Palestine"», avait-il indiqué à CNEWS le 15 octobre 2024.

Selon lui, ce portail regroupe «un certain nombre d’applications comme l’accès en ligne à la bibliothèque ou encore le planning des étudiants».

«Nous demeurons plus que jamais intransigeants à l'encontre de tout acte ou propos délictueux pouvant s'apparenter au racisme, à l'antisémitisme, aux violences sexuelles et sexistes, ou à tout autre manquement à l'intégrité physique et morale des personnes quels que soient leur orientation sexuelle, leur genre ou leur appartenance philosophique ou religieuse», nous avait assuré El-Mouhoub Mouhoud.