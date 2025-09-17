Dunkerque : un mort et un blessé grave près d'un camp de migrants

Un homme a été retrouvé mort et un autre gravement blessé dans la nuit de mardi à mercredi à proximité d'un camp de migrants près de Dunkerque (Nord).

Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme a été retrouvé mort, et un autre blessé, à proximité d'un camp de migrants près de Dunkerque (Nord).

L'homme décédé a été retrouvé vers 3h du matin, sans ses papiers, près d'une sortie d'autoroute sur la commune de Loon-Plage. «Une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort», a déclaré à l'AFP la procureure de Dunkerque, Charlotte Huet.

L'homme blessé, de nationalité soudanaise mais qui n'avait pas non plus ses papiers sur lui, «aurait été percuté par un camion» au niveau de l'A16 à quelques kilomètres de Loon-Plage, et le poids lourd «aurait pris la fuite», toujours selon la magistrate.

Une enquête ouverte

Le pronostic vital du blessé est engagé, et une enquête pour blessures involontaires et délit de fuite a été ouverte, notamment afin d'identifier l'auteur des faits, a précisé Charlotte Huet.

Malgré l'ampleur des dispositifs de sécurité autour des ports du nord de la France et du tunnel sous la Manche, certains migrants essaient toujours de monter dans des camions pour rejoindre l'Angleterre. La plupart tentent des traversées maritimes clandestines à bord de petits bateaux semi-rigides, une option plus coûteuse mais également très dangereuse.

Par ailleurs, mardi soir à Loon-Plage, quatre agents SNCF en mission de sécurisation de trains de marchandises ont été ciblés par des jets de pierre alors qu'ils circulaient dans leur véhicule de service.