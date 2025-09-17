Pyrénées-Atlantiques : un ado de 13 ans «violemment agressé» par deux adultes devant son collège

Un adolescent de 13 ans a été agressé ce mercredi devant son collège situé à Jurançon, dans les Pyrénées-Atlantiques, par deux individus extérieurs à l’établissement. L’élève a pu être mis en sécurité par les forces de l’ordre.

Les faits se sont déroulés ce mercredi devant le collège Ernest Gabard, à Jurançon, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vers 12h, un élève de 13 ans, en classe de 4e, a été agressé par deux individus adultes, extérieurs à l’établissement.

Selon un communiqué de l’Académie de Bordeaux, les forces de l’ordre sont intervenues, mettant l’élève en sécurité dans le collège. Hospitalisé, ses jours ne sont pas en danger.

Le recteur a condamné fermement une «agression» et assuré «son soutien à l’élève et sa famille ainsi qu’à l’ensemble de la communauté scolaire».

Une cellule d’écoute déployée

A la suite de cette agression, une cellule d’écoute sera déployée dès jeudi «pour les élèves et les personnels qui en éprouveraient le besoin». L’établissement accueillera lui les élèves «comme d’habitude».

Une enquête a été ouverte par le Parquet de Pau pour des faits de violences aggravées. Les agresseurs seraient de la famille d’un autre élève du même établissement.

Des moyens de police vont être déployés pour sécuriser les abords du collège dès ce jeudi.