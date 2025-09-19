Marne : deux policiers blessés par une personne en garde à vue au commissariat d'Épernay

Deux policiers ont été agressés par un individu en garde à vue, jeudi 19 septembre. Celui-ci a jeté une chaise sur l’un d’eux.

Deux agents de police ont été blessés par une personne placée en garde à vue au commissariat d’Épernay, jeudi 18 septembre. Selon les informations relayées par le journal L’Union ce vendredi, les faits se sont déroulés en fin d’après-midi.

Ayant appris la prolongation de sa garde à vue, l’agresseur aurait jeté une chaise sur l’un des agents, le blessant au crâne. En tentant de s’interposer, son collègue a été blessé au genou.

Une enquête est en cours

Les forces de l’ordre ont immédiatement pris les mesures nécessaires : une enquête est en cours pour éclairer les circonstances exactes des blessures. Une procédure judiciaire devrait aussi être engagée afin d’établir les responsabilités.

Cet énième fait-divers soulève de nombreuses interrogations quant à la sécurité des forces de l’ordre qui sont désormais agressées même dans leur commissariat.