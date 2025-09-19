Var : ce que l'on sait de l'homme à la machette abattu par la police

Jeudi 18 septembre, un homme armé d’une machette a été tué par des policiers près d'une école maternelle de la Seyne-sur-Mer (Var). D’origine soudanaise, il squattait une maison abandonnée, selon les informations fournies ce vendredi matin par le procureur de la République de Toulon.

L'homme tué jeudi par la police près d'une école varoise porteur d'un sabre et qualifié de «menaçant» était un réfugié politique soudanais, a annoncé vendredi le procureur de la République de Toulon Samuel Finielz. Il bénéficiait de la protection subsidiaire depuis une dizaine d’années.

Il était bien connu dans le quartier. Âgé de 30 ans, il squattait une maison abandonnée qui se situait entre l’école maternelle et le collège. En juin dernier il avait été déféré pour port d’armes prohibées, écopant d’une amende et d’une interdiction de port d’armes de cinq ans.

Deux enquêtes ouvertes

L'homme, porteur d'un «sabre d'abattis» avec une lame de «plusieurs dizaines de centimètres de long» avait été repéré jeudi peu avant 17h «dans le quartier cité Berthe à proximité d’établissements scolaires», avait indiqué jeudi Samuel Finielz. Selon des témoins, il aurait même giflé des enfants.

Prévenus par un riverain, les policiers étaient alors intervenus, confrontant l'homme armé. Après avoir fait usage de leur taser – sans succès – les policiers avaient alors ouvert le feu à six reprises : l’individu était alors décédé quelques minutes plus tard.

Aujourd’hui, deux enquêtes sont ouvertes : la première, pour violence avec armes sans incapacité de travail, personne n’ayant été blessé. La seconde enquête porte sur la circonstance des tirs des policiers.