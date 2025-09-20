Val-d'Oise : la mère d'un braqueur, décédé d'un malaise lors d'un vol de bijouterie, porte plainte contre X

Un homme de 25 ans est mort d’un malaise cardiaque dans le Val-d’Oise début septembre alors qu’il était maîtrisé par des passants après avoir braqué une bijouterie. Sa mère a indiqué porter plainte contre X ce vendredi.

Un rebondissement de taille. La mère du braqueur mort d’un malaise cardiaque à Pontoise dans le Val-d’Oise début septembre va porter plainte contre X pour violence illégitime ayant entraîné la mort.

Le jeune homme de 25 ans est mort après avoir été maîtrisé par des passants le 6 septembre dernier. Dans sa plainte, la mère a rappelé que son fils «pratiquait du sport», «n'avait aucun antécédent de santé» et «ne consommait ni stupéfiant ni alcool».

«Nous ne sommes pas là pour contester le vol à main armée (mais pour) faire la lumière afin que la famille puisse faire le deuil», a déclaré Me Laurent Boula, qui représente la famille. «Qui est intervenu, dans quel cadre et avec quel moyen ?», a-t-il ajouté.

Un policier hors service parmi les passants

Le 5 septembre dernier, deux ou trois hommes ont pénétré dans une bijouterie de Pontoise avant de sortir une arme de poing, avait relaté le procureur de la ville Guirec Le Bras.

Des témoins ont tenté de retenir l'un des hommes, «porteur d'une arme» et qui, «au cours de l'action», a fait «un malaise», avait écrit le magistrat. «Parmi les témoins qui avaient retenu ce mis en cause figurait un policier hors service affecté dans un département limitrophe et qui était dans un commerce de la place», avait-il précisé.

«Un ou deux auteurs» du vol à main armée se sont enfuis avec des bijoux, pour un montant qui était non évalué.

Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une pour vol avec arme en bande organisée, l'autre pour rechercher les causes de la mort. Elles ont été confiées à la division de lutte contre la criminalité organisée de la Direction interdépartementale de la police nationale du Val-d'Oise.