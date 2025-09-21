Saône-et-Loire : un corps découvert, une enquête pour assassinat ouverte

Le corps d’un homme de 81 ans a été découvert ce samedi à Tournus en Saône-et-Loire, a indiqué le parquet de Mâcon, qui a ouvert une enquête pour assassinat.

Un drame encore inexpliqué. Une enquête a été ouverte pour assassinat après la découverte du corps d'un homme de 81 ans à Tournus (Saône-et-Loire), a annoncé ce samedi 20 septembre le parquet de Mâcon.

La procureure de la République de Mâcon, Anne-Lise Furstoss, a indiqué que les gendarmes de Tournus avaient découvert le corps de la victime dans sa voiture garée sur un parking en contrebas de la gare de la commune.

C’est le fils de la victime qui a contacté les gendarmes. Vivant à Dijon, il était inquiet de ne pas voir arriver son père qui devait lui rendre visite pour le week-end. Le corps découvert «présentait plusieurs blessures, principalement au niveau du cou, possiblement occasionnées à l'aide d'une arme blanche», a précisé Anne-Lise Furstoss.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Mâcon et à la section de recherches de Dijon. «Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier le ou les auteurs de ces faits et d'en déterminer les circonstances», a souligné la procureure.