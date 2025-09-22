Affaire Jubillar : au premier jour de son procès, Cédric Jubillar «conteste toujours» les faits qui lui sont reprochés

Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine Jubillar, a une nouvelle fois nié être impliqué dans la disparition de cette dernière. «Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés», a-t-il déclaré, au premier jour de son procès devant les Assises du Tarn.

Ses mots étaient très attendus. «Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés», a déclaré Cédric Jubillar, au premier jour de son procès devant les Assises du Tarn.

L'homme, aujourd'hui âgé de 38 ans, est accusé du meurtre de son épouse Delphine Jubillar, et conteste donc toute implication dans sa disparition.



Pour rappel, ce peintre-plaquiste est le dernier à avoir vu Delphine vivante. Il avait signalé la disparition de l'infirmière dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Cinq ans après, la justice ne dispose d'aucun corps et d'aucune scène de crime.

L'absence de preuve ou d'aveux n'a néanmoins pas empêché le renvoi de Cédric Jubillar devant la cour d'assises, dans un procès qui a commencé ce lundi 22 septembre, et devrait durer quatre semaines.

Les enfants Jubillar espèrent «une vérite»

L'accusé s'est ainsi présenté barbe et crâne rasés, vêtu d'un jean et d'une veste de jogging bleu, une alliance à l'annulaire gauche.

«La famille attend une double vérité», a déclaré en marge de l'audience Mourad Battikh, avocat de cousins, tantes et oncles de Delphine, jugeant «quelque peu problématique» que l'accusé «exhibe» son alliance.

Pour l'avocat des parties civiles, «un aveu est toujours possible». Ce qu'espèrent aussi les enfants du couple, qui n'assistent pas au procès. L'aîné Louis, 11 ans aujourd'hui, «est stressé», «en attente», et «espère une vérité», a ainsi souligné Malika Chmani, avocate des enfants.

Les accusations d'une ex-petite amie

L'affaire, extrêmement médiatisée, a connu de nombreux rebondissements. Ainsi, il y a quelques semaines, au mois de juillet, l'ex-petite amie de Cédric Jubillar avait rapporté aux enquêteurs que le peintre-plaquiste lui avait confié, «à plusieurs reprises», avoir étranglé sa femme.

À travers son avocat, Me Alexandre Martin, Cédric Jubillar avait réfuté ces accusations. Parallèlement, un codétenu avait déjà affirmé que Cédric Jubillar lui avait avoué sa responsabilité dans le meurtre de Delphine.