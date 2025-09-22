Affaire Jubillar : le témoignage de Louis, le fils du couple, peut-il ruiner la défense de Cédric Jubillar ? 

Jugé pour le meurtre de son épouse Delphine depuis ce lundi 22 septembre, Cédric Jubillar continue de clamer son innocence. Pourtant, le témoignage de son fils Louis pourrait bien mettre à mal sa défense.

Ce lundi 22 septembre, le procès de Cédric Jubillar s’est ouvert devant les Assises du Tarn. Âgé de 38 ans, l’homme est accusé du meurtre de son épouse, Delphine Jubillar, disparue en décembre 2020. Il continue de nier toute implication dans cette affaire. Mais sa ligne de défense pourrait être fragilisée par un témoignage clé : celui de son fils Louis, aujourd’hui âgé de 11 ans, mais qui n’en avait que 6 au moment des faits.

Au lendemain de la disparition de sa mère, l’enfant avait, dans un premier temps, affirmé n’avoir rien entendu d’anormal durant la nuit. Puis, un an plus tard, à l’âge de 7 ans, il a livré une tout autre version : il aurait été témoin d’une violente dispute entre ses parents.

«Je me souviens qu’ils se poussaient. (...) J’étais descendu de mon lit, la porte était un peu ouverte et je regardais. J’ai entendu : “Arrête-toi". C'était maman qui disait ça. Quand ils se disputaient, ils étaient entre le canapé et le salon. Ils se poussaient avec les deux bras. Une fois papa et une fois maman», a-t-il raconté dans sa déclaration, que nos confrères de Sept à Huit ont pu consulter.

Pour l’avocat des enfants Jubillar, Laurent Boguet, «la parole de Louis s’est progressivement libérée», une fois séparé de son père. Au contraire, Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubillar, estime qu’un témoignage d’un enfant de 6 ans n’est pas recevable : «En faire le témoin principal de l’accusation contre son père, ça a un côté abject, quand on sait que ses déclarations ont varié.»

Toutefois, l’accusation s’appuie également sur un autre élément rapporté par Louis : le soir de la disparition de sa mère, celle-ci portait ses lunettes. Or, ces lunettes ont été retrouvées lors de la perquisition, brisées, l’une des branches étant cachée sous le canapé et les verres cassés étaient posés sur la table de la cuisine. Selon l’accusation, une telle casse ne peut être accidentelle et serait compatible avec un violent coup porté au visage.

Louis Jubillar ne sera pas présent à l’audience

En raison de leur jeune âge et de leur lien direct avec l’accusé et la victime, Louis et sa petite sœur Elyah ne seront pas présents au procès de leur père. «On essaye de les protéger et de leur permettre, je dirais, d’accomplir une rentrée scolaire aussi paisible que possible. Mais bien évidemment, l’effervescence médiatique fait qu’à un moment donné, ils sont contaminés et qu’il a fallu anticiper ce procès en leur expliquant le sens, effectivement, des quatre semaines à venir», a expliqué leur avocat à RTL.

Si la présence de Louis était attendue, en qualité d’unique témoin direct et de victime collatérale, il a finalement été décidé qu’il ne comparaîtrait pas. À la place, l’accusation comme la défense devront s’appuyer sur les trois déclarations qu’il a faites à différents moments, dans les mois suivant la disparition de sa mère. «Pour des raisons de confort psychique et afin d’éviter tout traumatisme inutile, on se contentera de ses auditions», a conclu son avocat.

Pour rappel, Cédric Jubillar est le dernier à avoir vu Delphine vivante. Il avait signalé la disparition de l'infirmière dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Cinq ans après, la justice ne dispose d'aucun corps et d'aucune scène de crime.

L'absence de preuve ou d'aveux n'a néanmoins pas empêché le renvoi de Cédric Jubillar devant la cour d'assises. Son procès devrait durer quatre semaines.