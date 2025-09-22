Viol sous la menace d'une arme en pleine rue à Rennes : un mineur de 14 ans mis en examen

Un jeune de 14 ans a été mis en examen samedi à Rennes «pour viol commis sous la menace d'une arme» après avoir violé une dizaine de jours plus tôt une jeune femme, a indiqué le procureur de Rennes, ce lundi 22 septembre.

Une mise en examen dans une affaire sordide. Ce lundi 22 septembre, le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, a annoncé la mise en examen d'un jeune garçon de 14 ans pour des faits de viol commis sur une femme et sous la menace d'une arme à poing.

La jeune femme s'était rendue au commissariat de Rennes dans la nuit du 13 septembre pour dénoncer «des faits de viol sous la menace d'une arme de poing alors qu'elle rentrait chez elle à pied après avoir passé la soirée dans Rennes», a indiqué le procureur, confirmant une information de Ouest-France.

Des armes découvertes au domicile du violeur

«La victime précisait qu'après le viol, il avait exigé d'elle qu'elle lui remette son argent avant de la laisser partir», a poursuivi le procureur. L'enquête «a permis, notamment par l'ADN, d'identifier le suspect, âgé de 14 ans» qui a été interpellé et placé en garde à vue le 18 septembre, toujours selon le procureur.

Ce dernier a indiqué que le jeune homme, qui avait contesté les faits durant sa garde à vue, avait finalement reconnu être l'auteur du viol lors de sa dernière audition. Au cours d'une perquisition, les autorités ont également mis la main sur «plusieurs armes à feu et leurs munitions».

Mis en examen ce samedi pour des faits de «viol commis sous la menace d'une arme, extorsion commise avec une arme et détention d'arme et munitions», le jeune de 14 ans a été placé en détention provisoire.