Marseille : 2 jeunes de 16 et 18 ans écroués pour le meurtre d'un marchand de légumes commis il y a trois mois

A Marseille, un braquage a coûté la vie à un commerçant qui détenait sur lui plusieurs milliers d'euros en liquide. Les deux suspects ont récemment été arrêtés par la police. Les autorités locales alertent sur l'exposition du marché des Arnavaux, en proie au banditisme.

Un braquage qui tourne mal. A Marseille, le 21 juin dernier, un grossiste de fruits et légumes avait été touché mortellement par un tir alors qu'il quittait le marché des Arnavaux de Marseille avec sa recette de la semaine, 15.000 euros en liquide. Les tueurs avaient pris la fuite à bord d'une voiture retrouvée incendiée quelques heures plus tard.

Deux suspects, âgés de 16 et 18 ans, ont été interpellés le 15 septembre dernier, puis mis en examen pour homicide volontaire, vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs. Les deux individus, inconnus des services de police, ont été placés en détention provisoire.

Les syndicats de police dénoncent une insécurité grandissante aux abords du marché, situé dans les quartiers nord de la ville : «On sait que le marché des Arnavaux est très exposé. Il se trouve au coeur des quartiers nord de Marseille et on sait qu'on peut y trouver une circulation d'argent en espèce qui peut intéresser. On vit de plus en plus dans l'insécurité à travers ces vols à main armée et ces braquages. Cela devient préoccupant», explique Bruno Bartocetti, responsable de la zone Sud du syndicat Unité SGP Police-FO.