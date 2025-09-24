Professeure de musique poignardée dans le Bas-Rhin : un suspect âgé de 14 ans interpellé

Une professeure de musique du collège Robert Schuman de Benfeld (Bas-Rhin) a été poignardée ce mercredi. Son pronostic vital n'est pas engagé. Un suspect âgé de 14 ans a été interpellé.

Un nouveau drame. Une enseignante de musique de 66 ans a été violemment agressée au couteau ce mercredi matin, dans la commune de Benfeld, dans le Bas-Rhin. Un jeune élève âgé de 14 ans serait à l’origine de cette attaque, qui a blessé la sexagénaire au niveau du visage.

Les faits ont eu lieu dans une classe du collège Robert Schuman, pour des raisons encore inconnues. Après l’agression, les élèves du cours où s’est déroulée l’agression ont été confinés dans la salle de classe, avant d’être déplacés au foyer du collège. Les autres élèves ont été évacués vers la salle des fêtes dans l'attente d'être récupérés par leurs parents.

Au moment de son interpellation ce matin, le garçon se serait lui-même porté des coups de couteau, a affirmé la gendarmerie auprès de l’AFP.

Élisabeth Borne «condamne avec force» l'agression

La ministre de l'Éducation démissionnaire, Élisabeth Borne, a réagi sur son compte X, ce mercredi matin. «Je condamne avec force l’agression d’une enseignante par un élève dans un collège du Bas-Rhin. J’exprime ma solidarité à l'enseignante et à la communauté scolaire. Une cellule d'urgence a été activée pour accompagner tous les élèves et personnels. Je me rends sur place immédiatement», écrit-elle.

