Le procès de l’agresseur présumé de Claire Geronimi, violée par un individu sous OQTF en 2023, commence ce mercredi

Ce mercredi, marque le début du procès de le suspect qui a agressé Claire Geronimi, à Paris en 2023. Fondatrice de l'association Éclats de femme et Vice-présidente de l’UDR (Union des Droites pour la République), elle a choisi de «réclamer une audience publique». Celle-ci se tiendra jusqu'au 26 septembre.

Un appel à la mobilisation, pour la sécurité des femmes. Ce mercredi, dès 8h, s'ouvre le procès de l'homme qui a agressé Claire Geronimi, le 11 novembre 2023. Fondatrice de l'association Éclats de femme et Vice-présidente de l’UDR, Claire Geronimi a été violée par un individu sous OQTF, en plein après-midi, dans le 8e arrondissement de Paris.

À la demande de la jeune femme, le procès se tiendra en audience publique, à la Cour d'Appel de Paris, jusqu'au 26 septembre. À quelques jours du procès, le 18 septembre dernier, elle a appelé «toutes les associations et collectifs qui œuvrent pour la condition des femmes» à l'accompagner pendant ces trois jours. «J’en appelle aussi à la solidarité commune de vous, citoyens», a-t-elle écrit dans les colonnes du Figaro.

«J’ai besoin de vous pour affronter cet homme qui a failli m’ôter la vie»

Pour rappel des faits, Claire Geronimi a été violée le 11 novembre 2023, alors qu'elle se trouvait dans le hall de son immeuble, dans le 8e arrondissement de Paris. «Mon corps a été laissé là, dénudé et ensanglanté», se souvient-elle.

Selon le JDD, l'agresseur présumé de Claire Geronimi est un Centrafricain de 26 ans, qui cumule plusieurs obligations de quitter le territoire (OQTF) et une dizaine de condamnations. Au fil des années, il a fait l’objet de nombreuses accusations de violences sexuelles et serait lié à des affaires de stupéfiants. Il est également soupçonné d’avoir commis un autre viol sur une femme de 19 ans, juste avant celui de Claire Geronimi.

Suite à ce traumatisme, la jeune femme a décidé de créer sa propre association, Éclats de femme, qui vient en aide aux femmes victimes d’agressions sexistes ou sexuelles, et qu'elle accompagne du dépôt de plainte jusqu’au procès.

À travers le procès de son agresseur, Claire Geronimi souhaite sensibiliser le plus grand nombre. Dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro, elle lance «un appel à la société, aux citoyens, aux institutions : nous ne pouvons plus détourner le regard ni réduire les victimes au silence». «J’ai besoin de vous pour affronter cet homme qui, il y a bientôt deux ans, a failli m’ôter la vie, m’a meurtrie à jamais», écrit-elle.

«Le choix de ce procès ouvert est aussi un message : un message pour toutes les victimes. Oui, nous pouvons être entendues. Oui, nous pouvons survivre à l’innommable», conclut-elle.

Sur le site internet de son association, Éclats de femme, il est précisé que son équipe «invite toute personne se sentant concernée à se présenter au procès, devant ou dans le tribunal, même une heure seulement».