Dunkerque : porté disparu, un homme retrouvé mort plus de 30 heures après dans les toilettes d'un KFC

Un homme, disparu dans la journée de vendredi dernier, a été retrouvé décédé le lendemain, dans les toilettes d'un restaurant KFC de Dunkerque (Nord). Une enquête a été ouverte.

Une disparition qui a mobilisé ses proches. Samedi 20 septembre, Issam Z., un homme de 46 ans a été retrouvé mort dans les toilettes d'un KFC de Dunkerque (Nord). D'après La Voix du Nord, l’enquête a conclu à une mort naturelle, provoquée par un malaise.

Dans le détail, le jour du drame, Issam Z., n'est pas retourné sur son lieu de travail, une banque CIC, l'après-midi, ni à son domicile le soir même. Ne le voyant pas arriver, ses proches ont effectué un signalement auprès de la gendarmerie pour disparition inquiétante. Ils ont également diffusé des messages sur les réseaux sociaux et organisé des battues, en vain.

Mais grâce à un bornage téléphonique, la police a réussi à localiser la position de l'homme. Ses proches se sont ainsi rendus sur les lieux et ont découvert son véhicule, garé sur le parking du KFC. Ils ont ensuite demandé à consulter les images de vidéosurveillance de l'établissement.

Une enquête a été ouverte

En consultant les images, ses proches ont constaté qu'Issam est entré dans le restaurant à 13h, puis, a passé commande sur une borne. Il s'est ensuite rendu aux toilettes, d'où il n'est jamais sorti.

«Notre sœur a demandé à monter à l’étage pour vérifier. La directrice lui a répondu que les toilettes étaient nettoyées tous les jours, et un membre du personnel a mentionné qu’une porte était condamnée», relate la famille du défunt dans un communiqué, selon Le Parisien. La sœur de l'homme a insisté pour accéder à la zone en question, ce qui lui a finalement été autorisé.

Une fois dans les toilettes, elle a découvert le corps inanimé de son frère. «Il est resté dans les toilettes de l’établissement pendant plus de 30 heures, décédé, depuis le vendredi 19 septembre à 13 h», précise le communiqué.

De son côté, KFC France a réagi, un travers un mail envoyé à La Voix du Nord, confirmant «qu’un homme a été découvert sans vie ce samedi 20 septembre dans le restaurant opéré à Dunkerque par l’un de ses franchisés», précisant être «en lien étroit avec notre partenaire franchisé et toute l’équipe du restaurant afin d’éclaircir les circonstances de cet événement».

Le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête pour établir les causes du décès. Cette dernière a été confiée au service local de la police judiciaire, selon Actu.

«Une autopsie a été réalisée et ne fait pas apparaître de lésions traumatiques. Les investigations sont en cours et notamment d’autres examens médico-légaux afin de déterminer les causes exactes de la mort», a indiqué la procureure Charlotte Huet à cette même source.

D’après La Voix du Nord, l’enquête a conclu à une mort naturelle, provoquée par un malaise.