Val-d'Oise : un individu sous OQTF interpellé pour le viol d'un adolescent de 15 ans

La section de recherche de Versailles est parvenue à retrouver le suspect grâce aux traces ADN relevées sur les lieux de l'agression. [DENIS CHARLET / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Un jeune homme âgé de 15 ans a été violé près d'une gare du Val-d'Oise le 19 septembre. Son agresseur, sous OQTF, a été interpellé.

Un adolescent de 15 ans a été violé le 19 septembre dernier, près de la gare de Nointel-Mours, dans le Val-d'Oise. Son agresseur l'avait suivi dans la rue, après l'avoir agressé sexuellement dans le train dans lequel il voyageait. L'individu, interpellé mardi, est sous OQTF.

D'après les informations du Figaro, l'adolescent se trouvait dans la ligne H du Transilien lorsqu'il a croisé pour la première fois la route de son agresseur. Celui-ci l'a abordé avant de l'agresser sexuellement.

Choquée, la victime est descendu du train et a été suivie par cet individu qui l'a traînée dans un endroit isolée et l'a violée, avant de prendre la fuite.

La section de recherche de Versailles est parvenue à retrouver le suspect grâce aux traces ADN relevées sur les lieux. Selon les premiers éléments, l'homme, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), n'avait pas pu être placé dans un centre de rétention administrative, faute de place disponible.

