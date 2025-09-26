Meurtre d'un octogénaire en Saône-et-Loire : une Roumaine de 24 ans mise en examen et suspectée d'un autre crime

Environ une semaine après que le corps d’un homme de 81 ans a été retrouvé à Tournus, le parquet a annoncé ce jeudi avoir mis une jeune femme de nationalité roumaine en examen.

Du nouveau dans la mort d’un octogénaire à Tournus. Environ sept jours après le meurtre par plusieurs coups de couteau d'un homme de 81 ans à Tournus (Saône-et-Loire), le parquet a indiqué ce jeudi qu’une jeune femme de nationalité roumaine avait été mise en examen dans le cadre de l'enquête.

La suspecte, âgée de 24 ans, est poursuivie pour «meurtre précédé d'un autre crime», a déclaré à l'AFP le procureur de la République à Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, sans préciser la nature du crime antérieur.

Pas de préméditation

La mise en cause a été incarcérée à la maison d’arrêt de Dijon, a-t-il ajouté. Elle avait été interpellée après avoir été aperçue sur des images de vidéosurveillance et des témoignages.

Elle est soupçonnée du meurtre d'un homme de 81 ans, samedi matin près de la gare de Tournus, tué de plusieurs coups de couteau.

Une enquête pour assassinat avait dans un premier temps été ouverte mais elle a été requalifiée en meurtre, les éléments ne permettant pas d'établir une préméditation, selon le parquet.