Alerte enlèvement dans l’Orne : le suspect mis en examen

Lucie, la jeune fille de 12 ans qui faisait cette semaine l'objet d'une alerte enlèvement après avoir disparu de son domicile de l'Orne, a été retrouvée le lendemain en Loire-Atlantique. Elle était avec un ami de son père, un homme de 34 ans, qui a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et viol, a annoncé ce samedi le parquet.

Le suspect semblait exercer une forte emprise sur l'adolescente. Mercredi 24 septembre, Lucie, 12 ans, disparaissait en fin de journée de son logement familial à Dompierre (Orne). Une alerte enlèvement avait été lancée par les autorités et la jeune fille était retrouvée «saine et sauve» le lendemain à Montbert (Loire-Atlantique) en compagnie d'un homme de 34 ans, un ami du père de la jeune fille.

L'alerte avait été levée et le suspect, alors interpellé par les forces de l'ordre, a été mis en examen pour séquestration, viol et agression sexuelle aggravés sur mineure de moins de 15 ans, a annoncé ce samedi 27 septembre le parquet.

Le mis en cause a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue. Déjà condamné «pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans et de menace de mort réitérée», le trentenaire faisait l'objet d'une mesure de tutelle lors de son arrestation. Et selon le procureur d'Argentan, il entretenait des «relations» avec la fille de son ami, de 22 ans sa cadette.

Lors de la disparition de Lucie, mercredi, la mère et le beau-père de l'adolescente de 12 ans avaient alerté les forces de l'ordre. Les recherches s'étaient alors dirigées vers l'homme de 34 ans. Son véhicule était localisé jeudi à 03h03 sur la RN75, à proximité d'Avranches, tandis que son téléphone était localisé, plus tard le matin, «dans la région de Rennes». En fin de journée, les enquêteurs avaient retrouvé Lucie.