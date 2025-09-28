«Sale juif» : un sexagénaire agressé, insulté et menacé de mort en Essonne

Ce samedi matin, un sexagénaire qui portait une kippa a été roué de coups par un individu qui l'aurait insulté de «sale juif» et aurait proféré des menaces de mort à son encontre. Le suspect a attaqué l'homme par derrière avant de le rouer de coups au sol et de prendre la fuite, tandis que la victime a été hospitalisée.

L'antisémitisme sévit toujours sur le territoire national. Ce samedi 27 septembre, aux alentours de 7h45 à Yerres (Essonne), un homme de 67 ans, porteur d'une kippa, a violemment été agressé par un individu au niveau d'un arrêt de bus de la rue Paul-Doumer, a appris CNEWS.

Son agresseur l'aurait insulté de «sale juif» et violemment frappé par derrière. Le sexagénaire serait tombé au sol après avoir été frappé par derrière et aurait, par la suite, été roué de coups de poing et de coups de pied.

Hospitalisée et placée sous surveillance médicale, la victime est sortie du centre hospitalier ce samedi. Mais elle y était de nouveau attendue ce dimanche 28 septembre en vue d'examens complémentaires, a-t-on appris. Selon les nombreux clichés partagés sur les réseaux sociaux, le sexagénaire a été très touché à l'œil droit. Toujours «très choqué», son pronostic vital n'est plus engagé à cette heure.

«Aucun doute sur un mobile antisémite»

Sur la plate-forme X, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a affirmé être «profondément choquée par une nouvelle agression antisémite ultra violente perpétrée à Yerres». Elle a notamment appelé ses concitoyens à un «sursaut» pour refuser «que la haine des Juifs gangrène» la France.

Profondément choquée par une nouvelle agression antisémite ultra violente perpétrée à Yerres. Mes pensées vont à la victime et à sa famille. Refusons que la haine des Juifs gangrène notre pays. Sursaut ! https://t.co/GD1JhD5Ds9 — Valérie Pécresse (@vpecresse) September 28, 2025

De son côté, le député de la dixième circonscription de l'Essonne, Antoine Léaument (LFI), a également exprimé sur la plate-forme «tout son soutien» au sexagénaire et à sa famille.

«Encore une agression d'un juif religieux portant une kippa dans l'Essonne», a déploré sur le réseau social le président du Fonds social juif unifié (FSJU), Ariel Goldmann. «Les insultes proférées lors de cette agression ne font aucun doute sur son mobile antisémite», a-t-il ajouté.

Depuis l'attaque sanglante du groupe terroriste du Hamas en Israël le 7-Octobre, les actes antisémites sont en nette progression en France. Sur les six premiers mois de l'année 2025, 646 actes antisémites ont été recensés sur le territoire national, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Des chiffres qui témoignent d'une baisse de 27,5% par rapport au premier semestre de 2024, mais d'un bon de 112,5% sur la même période en 2023.