Bas-Rhin : un gendarme de 38 ans se suicide dans sa caserne avec son arme de service

Un gendarme de 38 ans s’est suicidé dans la nuit du 25 au 26 septembre dernier dans sa caserne du Bas-Rhin à l’aide de son arme de service, a-t-on appris auprès de gendarmes.

Un nouveau drame. Ce mardi 30 septembre, les gendarmes de la caserne de Wissembourg dans le Bas-Rhin ont indiqué qu’un de leurs collègues âgé de 38 ans avait mis fin à ses jours avec son arme de service.

Le militaire était affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Wissembourg, a précisé la même source. Père de deux enfants, il s’est ôté la vie dans la nuit de jeudi à vendredi.

Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort, sous la direction du parquet de Strasbourg. Un soutien psychologique et un accompagnement social ont été mis en place pour soutenir sa famille et ses camarades.

Selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, 27 policiers et 26 gendarmes se sont suicidés en 2024.