Plainte pour viol et agressions sexuelles : après 48 heures de garde à vue, le rappeur Nekfeu ressort libre

Nekfeu a répondu d'accusations portées par ancienne compagne. [FRANCOIS GUILLOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au cœur d’une procédure pour des faits de viol et d’agressions sexuelles, le rappeur Nekfeu est sorti de sa garde à vue de 48 heures, sans poursuite pour le moment.

Une première décision. Placé en garde à vue lundi 29 septembre, le rappeur Nekfeu, 35 ans, a été libéré ce mercredi 1er octobre. Aucune poursuite n'a été retenue contre l'artiste à ce stade.

Pour rappel, Ken Samaras, plus connu sous le nom de Nekfeu, est au cœur d’une procédure pour des faits de «viol», «agressions sexuelles», et «violences habituelles sur conjoint» à la suite de plusieurs plaintes déposées par son ancienne compagne entre septembre 2023 et mai 2024.

Ces plaintes avaient été classées sans suite par le parquet de Paris, avant la réouverture de l’enquête à la suite de la découverte de nouveaux éléments, dont un témoignage. 



De son côté, le rappeur a également déclenché plusieurs procédures à l’encontre de son ex-compagne avec qui il a eu un enfant, notamment pour non-présentation de ce dernier entre 2022 et 2024. En janvier dernier, elle avait été condamnée à deux mois de prison avec sursis pour cette raison.

Le parquet de Paris, doit désormais décider des suites à donner à ce dossier : investigations complémentaires, classement sans suite, citation à comparaître en procès ou encore ouverture d'une information judiciaire.

