Plainte pour viol et agressions sexuelles : le rappeur Nekfeu placé en garde à vue

Au cœur d’une procédure pour des faits de viol et d’agressions sexuelles, le rappeur Nekfeu a été placé en garde à vue ce lundi 29 septembre.

La procédure suit son cours. Le rappeur Nekfeu, 35 ans, a été placé en garde à vue ce mardi 29 septembre, a indiqué de source proche du dossier le magazine Paris Match.

Ken Samaras, plus connu sous le nom de Nekfeu, est au cœur d’une procédure pour des faits de «viol», «agressions sexuelles», et «violences habituelles sur conjoint» à la suite de plusieurs plaintes déposées par son ancienne compagne entre septembre 2023 et mai 2024.

Ces plaintes avaient été classées sans suite par le parquet de Paris, avant la réouverture de l’enquête à la suite de la découverte de nouveaux éléments, dont un témoignage.

De son côté, le rappeur a également déclenché plusieurs procédures à l’encontre de son ex-compagne avec qui il a eu un enfant, notamment pour non-présentation de ce dernier entre 2022 et 2024. En janvier dernier, elle avait été condamnée à deux mois de prison avec sursis pour cette raison.