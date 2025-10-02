Complément d'enquête sur Gérard Depardieu et Yann Moix : un procès pénal attendu ce mercredi

Ce jeudi 2 octobre, le tribunal correctionnel de Paris jugera les différentes procédures judiciaires qui opposent Yann Moix et Gérard Depardieu à des journalistes de Complément d'enquête.

Une nouvelle étape dans cette bataille qui dure depuis deux ans. Ce jeudi 2 octobre, le tribunal correctionnel de Paris jugera les différentes procédures judiciaires qui opposent Yann Moix et Gérard Depardieu à des journalistes de Complément d'enquête.

Un dossier dans lequel les deux parties ne cessent de se renvoyer la balle : entre dénonciations calomnieuses et fausse attestation d'un côté, et montage illicite et abus de confiance de l'autre.

Le tribunal a estimé qu'une journée d'audience serait ainsi nécessaire afin de juger ce dossier épineux dans lequel plusieurs procédures s'imbriquent et pour lesquelles plusieurs témoins sont appelés à la barre.

Accusation de «montage illicite»

Pour rappel des faits, cette histoire remonte à la diffusion, en décembre 2023, du reportage «Gérard Depardieu : la chute de l'ogre» dans l'émission Complément d'enquête sur France 2.

Dans l'une des séquences, filmée en 2018 dans un haras en Corée du Nord, où l'acteur se trouvait, à l'initiative de l'écrivain Yann Moix, Gérard Depardieu tient des propos sexuels lorsqu'une petite fille à cheval passe à l'image. «Si jamais il galope, elle jouit», lance-t-il notamment.

Aussitôt l'émission diffusée, l'acteur et l'écrivain se sont insurgé et ont assuré que ces propos n'ont pas été prononcés dans ce contexte. Ils reprochent à la société de production du reportage, Hikari, et à France Télévisions, diffuseur de Complément d'enquête, un «montage illicite» et des faits d'«abus de confiance».

Les auteurs du reportage, eux, estiment que ce montage ne travestit pas la réalité. Outre les images diffusées dans Complément d'enquête, ils s'appuient sur d'autres enregistrements de la séquence.

Selon les auteurs du reportage, la synchronisation des différentes images et pistes sonores apporte «la démonstration» que les propos de Gérard Depardieu «visaient bien la petite fille».

Citations directes à l'encontre de Yann Moix et Gérard Depardieu

L'avocat de Yann Moix et Gérard Depardieu, Me Jérémie Assous, a demandé une expertise indépendante des rushs des vidéos, celle-ci devrait être rendue avant le procès.

Dernier épisode de cette bataille judiciaire : fin mars 2025, les auteurs du reportage de Complément d'enquête (Anthony Dufour le président de la société Hikari, le réalisateur Damien Fleurette, le monteur Emmanuel Baert et le caméraman Daniele Vella) ont intenté des citations directes à l'encontre de Yann Moix et Gérard Depardieu, pour dénonciation calomnieuse, fausse attestation et tentative d'escroquerie au jugement.

Le tribunal ayant décidé de joindre les deux affaires, Yann Moix et Gérard Depardieu comparaitront ce mercredi, à la fois en tant que parties civiles et en tant que prévenus, tout comme les journalistes.