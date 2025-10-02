Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Val-d'Oise : un jeune homme de 18 ans tué à coups de couteau dans un parking souterrain, une personne interpellée

La victime a succombé à ses blessures après avoir été prise en charge par les pompiers. [Loic VENANCE / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le parquet de Pontoise a indiqué, ce jeudi 2 octobre, qu’un jeune homme de 18 ans a été tué de plusieurs coups de couteau ce mercredi soir dans un parking souterrain de la ville. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue.

Une agression particulièrement violente. Un jeune homme de 18 ans a été tué de plusieurs coups de couteau mercredi soir à Pontoise (Val-d’Oise), a indiqué ce jeudi le parquet.

Les pompiers ont été alertés par des passants, dans la soirée de mercredi, dans le quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise, «pour une victime se trouvant au sol après s'être vu infliger plusieurs coups avec usage d'une arme blanche», a précisé le procureur de Pontoise, Guirec Le Bras.

La victime a été transportée à l’hôpital avec un pronostic vital très engagé. Le jeune homme a toutefois succombé à ses blessures.

Sur le même sujet Guérande : un homme meurt percuté par le pilote d’une motocross lors d’un refus d’obtempérer Lire

Par ailleurs, Guirec Le Bras a confirmé qu’une personne a été interpellée et placée en garde à vue sans préciser les raisons et conditions de son arrestation.

La Division de lutte contre la criminalité organisée (DCOS) de la direction interdépartementale de la police nationale du Val-d'Oise a été saisie en flagrance d'une enquête criminelle pour homicide volontaire.

Val-d'OisePontoiseHomicide

À suivre aussi

Val-d'Oise : la mère d'un braqueur, décédé d'un malaise lors d'un vol de bijouterie, porte plainte contre X
Val-d'Oise : un élu d'Ermont visé par un nouvel incendie criminel
Agression d'un homme portant une kippa dans le Val-d’Oise : l'auteur des faits interpellé

Ailleurs sur le web

Dernières actualités