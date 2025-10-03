Bas-Rhin : jugé pour un assassinat commis à l’âge de 17 ans, un homme condamné à 25 ans de prison

La cour d’assises des mineurs du Bas-Rhin a condamné ce jeudi 2 octobre un jeune homme à 25 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'un quinquagénaire en 2022 alors qu'il n’avait que 17 ans.

Une lourde peine à la hauteur du crime commis. Un jeune homme a été condamné ce jeudi 2 octobre à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des mineurs du Bas-Rhin. Il était jugé pour l’assassinat d’un homme en 2022, commis à l’âge de 17 ans.

Le 3 novembre 2022, en fin d'après-midi, l'adolescent, arrivé depuis peu dans un foyer de Mulhouse, avait asséné de nombreux coups de couteau à un autre pensionnaire de la résidence, Thierry Develle, 59 ans.

Il avait ensuite, au milieu de la nuit, mis le feu à la chambre de sa victime pour tenter d'effacer ses traces. Suivi par la protection judiciaire de la jeunesse, l'accusé avait déjà été condamné au moins trois fois, mais jamais pour des violences ni pour des faits criminels.

Renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin, il a été jugé à Colmar, à huis clos, pour assassinat et destruction volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes.

La cour d’assises a suivi les réquisitions de l'avocate générale, Stéphanie Fernandes, en prononçant 25 ans de réclusion criminelle. Toutefois, le procès n’a pas permis de déterminer précisément le mobile du crime.

Lorsqu'il sortira de détention, le jeune homme aujourd'hui âgé de 20 ans, de nationalité française, devra respecter pendant dix ans un suivi socio-judiciaire comprenant notamment les obligations de se soigner et de travailler.