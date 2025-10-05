L'influenceuse et animatrice de télévision Jennifer Rivas retrouvée morte à 21 ans

Animatrice de télévision et influenceuse, Jennifer Rivas est décédée à l’âge de 21 ans. La jeune femme hondurienne a été retrouvée sans vie à son domicile.

L’influenceuse Jennifer Rivas s'est éteinte à seulement 21 ans. La jeune femme, qui était animatrice et présentatrice sur la chaîne hondurienne CHTV, a été retrouvée morte chez elle, à Tegucigalpa, la capitale du Honduras, rapporte le média «HCH».

Pour l’heure, les causes et les circonstances exactes de son décès n’ont pas été révélées. On sait toutefois que Jennifer Rivas suivait un traitement contre l’épilepsie, une maladie neurologique chronique qui se manifeste par la répétition spontanée de crises et qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde.

La créatrice de contenu, qui effectuait encore des études de journalisme à l’Université nationale autonome du Honduras (UNAH), était très active sur Tiktok et Instagram, où elle partageait avec ses abonnés son quotidien de présentatrice ainsi que ses voyages. Elle participait également à des podcasts avec le youtubeur Gazu Bbx.

«pleine d’énergie et d’enthousiasme»

Son décès prématuré a provoqué une vive émotion dans tout le pays. Sur les plateaux de télévision comme sur les réseaux sociaux, elle était connue pour sa spontanéité et sa joie de vivre. L’équipe de l’émission dans laquelle elle intervenait lui a notamment rendu hommage dans un communiqué.

«C’est avec une profonde tristesse qu’El Showsero TV et toute équipe El Eventazo : Pickle War déplorent la perte irréparable de notre chère participante Jennifer Rivas, membre de l’équipe Los del Barrio», peut-on lire. C’était «une personne pleine d’énergie et d’enthousiasme qui a marqué chaque instant partagé», est-il également écrit.