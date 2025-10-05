Refus d'obtempérer à Paris : un policier traîné sur 200 m par un individu sous protoxyde d'azote

Alors qu'il était en train de contrôler un conducteur dans le 16e arrondissement de Paris ce dimanche, un policier a été traîné sur 200 mètres. Le chauffard, contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants, était également «probablement» sous l'empire de protoxyde d'azote.

Un cocktail détonnant qui aurait pu emmener un officier de police à la morgue. En plein contrôle routier ce dimanche 5 octobre au matin dans le 16ᵉ arrondissement de Paris, un policier a été traîné sur près de 200 mètres par un automobiliste, a indiqué une source policière à CNEWS.

Le chauffard, interpellé peu après l'incident, a été testé positif à l’alcool et aux stupéfiants, et avait «probablement» consommé du protoxyde d’azote, selon la même source.

Garde à vue différée

C'est plus précisément aux abords du carrefour des Anciens combattants, dans le sud-ouest de la capitale, vers 7h30, que le refus d'obtempérer s'est produit. Si le conducteur avait dans un premier temps accepté de s'arrêter pour effectuer le contrôle qui lui était demandé, il a soudainement changé d'avis, en redémarrant brutalement.

Pour contrer sa fuite, l'officier de police à l'origine de la vérification d'usage s'est accroché à la porte du véhicule, 200 mètres durant, avant que la voiture finisse par percuter une barrière. Au volant, le suspect qui a finalement été interpellé, était dans un état second. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants auxquels il a été soumis se sont avérés positifs, et il a été placé en garde à vue différée.

De son côté, l'officier de police a été emmené à l'hôpital, sans, toutefois, que son pronostic vital soit engagé.