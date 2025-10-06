Affaire Dany Leprince : l'ex-épouse fixée sur son avenir judiciaire ce lundi

La cour d'appel d'Angers doit rendre ce lundi sa décision concernant la mise en examen ou non de Martine Compain pour complicité de meurtre dans l'affaire Dany Leprince.

Martine Compain est-elle impliquée dans l'affaire du «boucher de la Sarthe» ? D'abord placée sous le statut de témoin assistée, l'ex-femme de Dany Leprince, condamné en 1997 à la réclusion à perpétuité pour un quadruple meurtre, pourrait être mise en examen. La décision est attendue ce lundi 6 octobre.

Cette demande de mise en examen pour complicité de meurtre a été formulée par le parquet du Mans en septembre 2024 et étudiée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers le 22 septembre dernier.

Vieille de plus de trente ans, l'affaire en question est celle dite du «boucher de la Sarthe». Le 4 septembre 1994, le frère de Dany Leprince, Christian, sa femme et deux de leurs filles, âgées de 7 ans et 10 ans, ont été retrouvés massacrés à l'arme blanche dans leur pavillon de Thorigné-sur-Dué (Sarthe). Seule leur fillette de 2 ans en a réchappé.

Des déclarations jugées «évolutives»

Accusé par celle qui était alors sa femme, Martine Compain, mais aussi par sa fille aînée, Célia, Dany Leprince avait d'abord partiellement avoué, avant de se rétracter. En 1997, il a finalement été condamné à la réclusion à perpétuité avec 22 ans de sûreté.

17 ans plus tard, en septembre 2014, Robert Leprince, père de Dany et Christian, a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal judiciaire du Mans. Visant «X», elle mettait pourtant en cause Martine Compain.

Le parquet du Mans, qui souhaite la mise en examen de cette femme de 68 ans, souligne notamment le «caractère très évolutif» des déclarations de l'ex-femme de Dany Leprince. Il insiste également sur la probable «pluralité» d'auteurs et l'utilisation de deux armes pour ce quadruple meurtre.

La cour d'appel d'Angers doit rendre sa décision ce lundi et, 31 ans après, l'affaire est plus que jamais de retour devant la justice. En parallèle, Dany Leprince est en effet lui-même engagé dans une procédure devant la Cour de révision. Après avoir purgé 18 ans de prison, il veut obtenir l'annulation de sa condamnation et un nouveau procès.