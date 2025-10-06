Ariège : un élu municipal traîné de force hors de sa voiture et passé à tabac

Un élu municipal a été violemment agressé et passé à tabac par deux individus à Laroque-d'Olmes (Ariège), vendredi dernier, alors qu'il était au volant de son véhicule. Les deux suspects, qui ont pris la fuite avec sa voiture, sont activement recherchés.

Une agression d'une rare violence. Alors qu'il était arrêté à un feu rouge au volant de sa voiture, un conseiller municipal de la commune ariégeoise de Laroque-d'Olmes, à l'est de Foix, a été violemment agressé vendredi 3 octobre.

Deux jeunes l'ont sorti de force du véhicule avant de le traîner par terre et de lui assener des coups de pied pour s'emparer de son automobile. Les deux agresseurs s'en sont ensuite emparé avant de prendre la fuite, laissant la victime pour morte sur la chaussée.

Le maire de la commune impuissant face à la violence

L'élu, âgé d'une quarantaine d'années, a été pris en charge par les secours et ses jours ne sont pas en danger. Face à cet acte, le maire de cette petite commune rurale d'environ 2.400 habitants se sent démuni.

«On a mis des caméras, des systèmes d'alarme, on est présent sur le terrain... Malgré tous les dispositifs qu'on a pu mettre en place, on n'arrive pas à arrêter cette violence», a déploré Patrick Laffont auprès de CNEWS.

Surtout, ce n'est pas la première fois qu'un élu local est pris pour cible. Le maire, lui-même victime d'une agression par le passé, dénonce un sentiment d'impunité. «On se défend comme on peut, mais il n'y a pas de réponse convenable au niveau de la justice, cela démotive tout le monde», a soupiré l'édile.

Le parquet de Foix a ouvert une enquête. Les deux agresseurs, toujours en fuite, sont activement recherchés.