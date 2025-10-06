Mort d'une passagère après un refus d'obtempérer à Paris en 2022 : le procès du conducteur de la voiture où se trouvait Rayana s'ouvre ce lundi

Le procès du conducteur du véhicule dans lequel se trouvait Rayana, tuée accidentellement par un tir policier en 2022, s'ouvre ce lundi à Paris. L'homme est jugé pour refus d’obtempérer.

Il va devoir s'expliquer sur les faits. Après la mort de Rayana, 21 ans, tuée accidentellement après que des policiers ont ouvert le feu en juin 2022 à Paris, à cause du refus d’obtempérer du conducteur de la voiture dans laquelle elle se trouvait, ce dernier est jugé à partir de ce lundi devant le tribunal judiciaire des Batignolles.

Les forces de l'ordre, déjà jugées, avaient de leur côté bénéficié d’un non-lieu en mai 2025, car, au regard de l’ordonnance des juges d’instruction, les tirs étaient «absolument nécessaires et strictement proportionnés» face au danger représenté par le conducteur.

Le 4 juin 2022 aux alentours de 10H45, trois policiers à VTT avaient voulu contrôler une Peugeot 207, dont les passagers arrière ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

Le conducteur n'obtempérait pas et continuait sa route à vive allure pendant 300 mètres jusqu'au boulevard Barbès, dans le 18e arrondissement, relatent les magistrats instructeurs.

Positionnés autour de la voiture coincée dans les bouchons qui tentait de redémarrer, ils faisaient feu respectivement cinq fois, trois fois et une fois.

Seul le policier auteur des tirs désignés ayant atteint mortellement à la tête la passagère avant du véhicule, Rayana, et blessé le conducteur au thorax, avait été mis en examen en 2023 pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner notamment.