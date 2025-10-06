Rédoine Faïd : son isolement en prison suspendu en référé

Ce lundi, le placement à l'isolement du braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd à la prison ultra-sécurisée de Condé-sur-Sarthe, dans l’Orne, a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Caen.

Des conditions de détention assouplies. Rédoine Faïd a vu ce lundi son placement à l’isolement à la prison ultra-sécurisée de Condé-sur-Sarthe (Orne) être suspendu en référé par le tribunal administratif de Caen.

Surnommé «le roi de la belle» en raison de deux évasions spectaculaires, en 2013 à l'explosif et en 2018 par hélicoptère, Rédoine Faïd avait été placé à l'isolement pendant une période cumulée de près de douze ans depuis son incarcération.

Et «il est maintenu à l’isolement sans discontinuer depuis plus de cinq ans», a par ailleurs rappelé la décision du juge des référés, que l'AFP a pu consulter.

Fin juillet dernier, alors qu’il était incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), la justice avait déjà exigé l'assouplissement des conditions de détention de Rédoine Faïd.

Ses conditions de détention y étaient notamment jugées «contraires à la dignité de la personne humaine de par leur combinaison, leur durée et l'absence de perspectives concrètes et objectifs réalisables donnés au détenu», selon la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai.

Un transfert contesté

Mais le détenu a par la suite été transféré dans la prison de Condé-sur-Sarthe, jumelle de Vendin-le-Vieil, en août dernier et l'administration pénitentiaire l'a une nouvelle fois placé à l'isolement. Rédoine Faïd avait alors rapidement contesté cette décision.

Ainsi, en s'appuyant sur les précédentes décisions rendues, le juge des référés du tribunal administratif de Caen lui a donné gain de cause ce lundi et a suspendu cette mesure : «Des rapports d’expertise médicaux récents ont conclu à une dégradation inquiétante de l’état de santé psychique de M. Faïd liée à son isolement prolongé», a expliqué le tribunal, ajoutant que ce dernier n'avait pas bénéficié de consultation en psychiatrie depuis son arrivée à Condé-sur-Sarthe.

Rédoine Faïd, 53 ans, a multiplié les recours contre ses conditions de détention, faisant valoir qu'elles entraînaient une «détérioration de son état de santé physique et psychique», citant le manque de lumière du jour, d'exercice et de contacts humains par exemple.

Il avait été condamné en octobre 2023 à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 2018.

Il purgeait déjà des peines pour des braquages, dont l'un a coûté la vie à une policière municipale en 2010, et une précédente évasion de la prison de Lille-Sequedin en 2013. Sa date de fin de peine est actuellement fixée au 17 août 2057.