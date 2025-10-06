Viols de Mazan : le procès du seul accusé qui a fait appel s'ouvre ce lundi à Nîmes

Seul homme à avoir maintenu son appel, Husamettin D. est rejugé à partir de ce lundi 6 octobre et pendant trois jours à Nîmes (Gard) dans l’affaire des viols de Mazan. Dominique Pelicot, condamné à 20 ans mais non-appelant, et Gisèle Pelicot, victime et ex-épouse, doivent également être entendus.

Il fait cavalier seul. Le procès en appel dans l’affaire dite des viols de Mazan s'ouvre ce lundi à Nîmes et est prévu pour durer trois jours.

Parmi les 17 hommes condamnés au terme du procès initial et qui avaient initialement envisagé un appel, Husamettin D., 44 ans, est l’unique à l'avoir maintenu.

Lors du premier jugement, devant la cour criminelle de Vaucluse, il avait été condamné à neuf ans de réclusion criminelle.

L'homme ne reconnaît pas les faits, affirmant avoir été «piégé». «C’est trop lourd pour moi», avait-il déclaré à la barre refusant d'être qualifié de violeur.

Husamettin D. comparaîtra libre, son mandat de dépôt ayant été différé en raison de son état de santé.

Dominique et Gisèle Pelicot entendus comme témoins

Le nouveau procès en appel se déroulera en présence de Dominique Pelicot, condamné à vingt ans de prison lors du premier procès, mais qui n’a pas fait appel de sa condamnation.

Il ne sera donc pas rejugé, mais entendra les débats en tant que témoin. Gisèle Pelicot, la victime dans cette affaire, son ex‑épouse, comparaitra également comme témoin.

Dominique Pelicot est considéré comme le pivot de cette affaire puisqu’il aurait recruté des complices pour commettre les viols, agissant après avoir drogué Gisèle.

Il ne conteste pas sa peine, et a choisi de ne pas soumettre le verdict à un appel. Gisèle Pelicot, déjà confrontée à une épreuve lourde, ne s’est pas désistée de sa volonté d’être entendue à nouveau.