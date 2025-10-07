Bouches-du-Rhône : une plaque en hommage à Ilan Halimi vandalisée à la veille du 7-Octobre

Une plaque en hommage à Ilan Halimi a été dégradée à Aubagne ce lundi 6 octobre, soit à la veille du 7-Octobre, a appris CNEWS de source policière et du parquet. Une femme, âgée de 60 ans, a été interpellée. Sa garde à vue a finalement été levée.

Ce lundi 6 octobre, soit à la veille du 7-Octobre qui marque le 2e triste anniversaire des attaques du Hamas sur le sol israélien, la plaque en hommage à Ilan Halimi à Aubagne (Bouches-du-Rhône) a été dégradée, a indiqué le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier sur le réseau social X.

«À la veille du 7 octobre, à Aubagne, la plaque en hommage à Ilan Halimi a été dégradée par la bêtise et la haine antisémite, deux jours après son installation», a-t-il écrit. «À la famille et aux proches d'Ilan Halimi, j'adresse ce soir mes pensées. Justice doit être faite», a-t-il ajouté.

D'après une source policière à CNEWS, une femme de 60 ans a été interpellée. Celle-ci a été repérée grâce aux caméras de vidéoprotection. Le parquet de Marseille a indiqué à CNEWS que la garde à vue de la mise en cause «a été levée et a débouché sur une composition pénale (alternative aux poursuites) avec un stage aux camp des Milles».

«La mise en cause est d’accord pour réparer et a expliqué avoir porté ce geste involontairement, déséquilibrée par un mouvement de son chien», nous précise le ministère public.

Par conséquent, elle est poursuivie pour «dégradation d’un bien culturel ou cultuel» et est inconnue des services de justice.

La date au cours de laquelle les faits se sont déroulés n’est pas anodine puisqu’elle coïncide avec le 2e triste anniversaire des attaques du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023. Ce jour-là, plus de 1.200 personnes ont été tuées par les terroristes du mouvement palestinien.

Il est à rappeler qu’entre janvier et juin 2025, 646 actes antisémites ont été recensés en France. Et plusieurs arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, un jeune de confession juive mort en 2006 après avoir été séquestré et torturé par «le gang des barbares», ont été dégradés.

A la fin du mois d’août, un arbre rendant hommage à Ilan Halimi a été abattu à Epinay-sur-Seine. Deux jeunes frères ont été interpellés et ceux-ci seront jugés le 22 octobre prochain à Bobigny, en Seine-Saint-Denis.

Plus récemment encore, un olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi a été arraché mercredi 1er octobre dernier à Menton, dans les Alpes-Maritimes.