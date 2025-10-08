Toute l’actu en direct 24h/24
Bas-Rhin : Sciences Po Strasbourg porte plainte après la découverte de graffitis pro-Hamas sur l'entrée de son bâtiment

Les inscriptions ont été peintes en lettres rouges sur les portes vitrées du bâtiment. [ROMEO BOETZLE / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi 8 octobre, Sciences Po Strasbourg (Bas-Rhin) a déposé plainte après la découverte de graffitis anti-israéliens et pro-Hamas sur l’entrée de son bâtiment. Des inscriptions jugées «inacceptables» par la maire écologiste de la ville Jeanne Barseghian.

Des propos très graves. Deux ans et un jour après les attaques terroristes du Hamas en Israël, des graffitis appelant à la «gloire» du mouvement palestinien ont été découverts sur les murs de Sciences Po Strasbourg (Bas-Rhin), ce mercredi 8 octobre, poussant l’Institut d’études politiques (IEP) à porter plainte devant un commissariat, a appris l’AFP auprès de l’université de Strasbourg. 

Dans le même temps, un signalement a été effectué au parquet pour «dégradations, antisémitisme et menaces». Selon un journaliste de l’AFP, les inscriptions ont été peintes en lettres rouges sur les portes vitrées du bâtiment.

Parmi les inscriptions, on pouvait lire : «Gloire au Hamas», «Vive le Hamas», «Morts aux colons», ou encore «Free Palestine». 

Plus de 1.200 Israéliens tués par le Hamas le 7 octobre 2023

Dans un communiqué, les étudiants membres du Comité Palestine Sciences Po Strasbourg ont nié être à l’origine de ces inscriptions, condamnant immédiatement ces tags. «Ils ne reflètent ni nos mots, ni nos idées, ni nos actions», ont-ils écrit.

Sur le même sujet «Vive le déluge d'Al-Aqsa» : la préfète du Rhône saisit la justice après des chants pro-Hamas scandés lors d'une manifestation à Vénissieux Lire

De son côté, la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian, a réagi dans la foulée, indiquant que ces inscriptions étaient «inacceptables». «Elles constituent une apologie du terrorisme et une offense à nos valeurs républicaines», a-t-elle dit dans une déclaration transmise à l’AFP. 

Pour rappel, les attaques du Hamas ont eu lieu le 7 octobre 2023 sur le sol israélien. Elles ont coûté la vie à plus de 1.200 Israéliens. 251 personnes ont également été enlevées par les terroristes palestiniens et 47 sont toujours otages à Gaza

StrasbourgSciences PoBas-RhinHamasIsraëlPalestine

