Eva Son-Forget : jugée pour conduite sous cocaïne et refus d’obtempérer, l'ex-députée condamnée à 8 mois de prison avec sursis

L’ex-députée macroniste Eva Son-Forget a comparu ce mercredi 8 octobre devant la 24e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Poursuivie pour «refus d’obtempérer et conduite sous cocaïne», elle a été condamnée à 8 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple.

Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet. Ce mercredi 8 octobre, l’ex-députée macroniste Eva Son-Forget, élue LREM sous le prénom de Joachim avant sa transition de genre, a compary devant la 24e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

Cette ex-députée est en effet accusée de s’être livrée à un dangereux rodéo urbain sous cocaïne, avec refus d’obtempérer, au cœur de la capitale, le 15 juin 2024. Alors qu’Eva Son-Forget était absente durant sa comparution le 30 septembre dernier, le procureur avait requis à son encontre une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 6.000 euros d’amende.

Son permis a été annulé

Finalement, le tribunal a condamné l'ex-députée à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple. La macroniste a également écopé d'une annulation de son permis de conduire. Elle a interdiction de le repasser pendant 1 an. Eva Son-Forget a également été condamnée à une amende contraventionnelle d'une valeur de 300 euros et à la confiscation des scellés.

Le jour des faits, l’ex-députée roulait à vive allure au volant de sa Mercedes AMG, enchainant les accélérations le long du boulevard Saint-Germain, à deux pas de l’Assemblée nationale (7e arrondissement). C’est ainsi que des policiers ont tenté de la contrôler.

Malgré les injonctions des forces de l’ordre, l’ex-députée a refusé de s’arrêter, exhibant même une cocarde tricolore, signe distinctif des élus de la République. Elle a ensuite poursuivi sa route à vive allure le long du boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement, et tenté, pour échapper aux policiers, un spectaculaire demi-tour devant l’hôtel Lutetia. Dans la manœuvre ratée, elle a percuté la voiture d’un employé du palace.

L'ex-députée hospitalisée en psychiatrie après les faits

Pas suffisant pour arrêter Eva Son-Forget, qui a continué cette course-poursuite avec la police sur 3,5 kilomètres pendant près de 15 minutes, grillant quatre à cinq feux rouges, circulant à contresens, sur des voies de bus et des pistes cyclables, et manquant de renverser piétons, motos et vélos. Sa course folle a finalement pris fin le long du quai d’Orsay, quand les policiers sont parvenus à lui barrer la route, autour de 12h10.

Dans le véhicule, les agents ont trouvé un badge d’accès au Parlement, deux passeports - français et kosovar -, 0,7 gramme de cocaïne et une paille transparente avec des résidus. Les analyses toxicologiques ont montré que l’ex-députée avait consommé avant de prendre le volant.

Une expertise psychiatrique a néanmoins conclu à l’altération du discernement d’Eva Son-Forget au moment des faits, en raison de sa prise de cocaïne. Elle a, depuis, été hospitalisée en établissement psychiatrique.