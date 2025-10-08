Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Eva Son-Forget : jugée pour conduite sous cocaïne et refus d’obtempérer, l'ex-députée condamnée à 8 mois de prison avec sursis

L'ex-députée avait annoncé sa transition de genre en 2024, deux ans près avoir quitté l'Assemblée nationale. [Thomas SAMSON / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

L’ex-députée macroniste Eva Son-Forget a comparu ce mercredi 8 octobre devant la 24e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Poursuivie pour «refus d’obtempérer et conduite sous cocaïne», elle a été condamnée à 8 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple. 

Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet. Ce mercredi 8 octobre, l’ex-députée macroniste Eva Son-Forget, élue LREM sous le prénom de Joachim avant sa transition de genre, a compary devant la 24e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. 

Cette ex-députée est en effet accusée de s’être livrée à un dangereux rodéo urbain sous cocaïne, avec refus d’obtempérer, au cœur de la capitale, le 15 juin 2024. Alors qu’Eva Son-Forget était absente durant sa comparution le 30 septembre dernier, le procureur avait requis à son encontre une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 6.000 euros d’amende.

Son permis a été annulé

Finalement, le tribunal a condamné l'ex-députée à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple. La macroniste a également écopé d'une annulation de son permis de conduire. Elle a interdiction de le repasser pendant 1 an. Eva Son-Forget a également été condamnée à une amende contraventionnelle d'une valeur de 300 euros et à la confiscation des scellés. 

Le jour des faits, l’ex-députée roulait à vive allure au volant de sa Mercedes AMG, enchainant les accélérations le long du boulevard Saint-Germain, à deux pas de l’Assemblée nationale (7e arrondissement). C’est ainsi que des policiers ont tenté de la contrôler.

Malgré les injonctions des forces de l’ordre, l’ex-députée a refusé de s’arrêter, exhibant même une cocarde tricolore, signe distinctif des élus de la République. Elle a ensuite poursuivi sa route à vive allure le long du boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement, et tenté, pour échapper aux policiers, un spectaculaire demi-tour devant l’hôtel Lutetia. Dans la manœuvre ratée, elle a percuté la voiture d’un employé du palace.

L'ex-députée hospitalisée en psychiatrie après les faits

Pas suffisant pour arrêter Eva Son-Forget, qui a continué cette course-poursuite avec la police sur 3,5 kilomètres pendant près de 15 minutes, grillant quatre à cinq feux rouges, circulant à contresens, sur des voies de bus et des pistes cyclables, et manquant de renverser piétons, motos et vélos. Sa course folle a finalement pris fin le long du quai d’Orsay, quand les policiers sont parvenus à lui barrer la route, autour de 12h10.

Sur le même sujet Brest : une fille de 14 ans frappée par une quinzaine de personnes qui ont filmé la scène Lire

Dans le véhicule, les agents ont trouvé un badge d’accès au Parlement, deux passeports - français et kosovar -, 0,7 gramme de cocaïne et une paille transparente avec des résidus. Les analyses toxicologiques ont montré que l’ex-députée avait consommé avant de prendre le volant. 

Une expertise psychiatrique a néanmoins conclu à l’altération du discernement d’Eva Son-Forget au moment des faits, en raison de sa prise de cocaïne. Elle a, depuis, été hospitalisée en établissement psychiatrique.

Faits diversPolitiqueRefus d'obtempérerCocaïneJustice

À suivre aussi

Brest : une fille de 14 ans frappée par une quinzaine de personnes qui ont filmé la scène
Cagnes-sur-Mer : une alerte intrusion déclenchée dans un collège, après une rixe entre élèves
«Cela fait un peu flipper» : des collégiens de Cagnes-sur-Mer choqués après la tentative d'intrusion d'une dizaine de gens du voyage
Marseille : une Atsem frappée et victime d'une agression sexuelle dans son école des quartiers Nord

Ailleurs sur le web

Dernières actualités