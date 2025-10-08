Fusillade à Nice : deux personnes présentées devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen

Le parquet de Marseille a indiqué ce mercredi que deux individus, soupçonnés d’être impliqués dans la fusillade survenue vendredi 3 octobre dernier dans le quartier des Moulins à Nice, sont présentés devant un juge d’instruction en vue de leur mise en examen dans ce dossier.

Un nouvel élément dans l'enquête. Dans un communiqué de presse dévoilé ce mercredi 8 octobre, le parquet de Marseille a indiqué avoir procédé ce jour à l’ouverture d’une information judiciaire «des chefs d’assassinats et de tentative d’assassinats en bande organisée, de vol et de recel de vol en bande organisée, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée».

Cela fait suite à la fusillade ayant éclaté vendredi 3 octobre dernier au soir dans le quartier des Moulins à Nice. Au total, deux personnes ont été tuées et cinq autres ont été blessées à l’arme automatique.

Dans ce contexte, deux individus, interpellés après les faits, sont présentés ce mercredi devant un juge d’instruction. «Le parquet requiert leur mise en examen de ces chefs et leur placement en détention provisoire», a indiqué le ministère public dans son communiqué.

Pour rappel, les deux personnes tuées vendredi 3 octobre sont de nationalité tchétchène pour la première et française pour la seconde. Les blessés sont trois Russes et deux Tunisiens, ces derniers étant mineurs.

Ce soir-là, le maire de Nice Christian Estrosi avait fait état d’une situation «tendue et confuse». «Une incursion sur fond de narco-banditisme a entraîné des tirs à l’arme automatique», avait-il écrit sur X apportant son soutien aux effectifs de police engagés après les faits.