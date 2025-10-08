L'humoriste Nawell Madani accusée d'avoir envoyé à l'hôpital un enfant de 6 ans

L’humoriste et actrice belge Nawell Madani, révélée auprès du grand public au sein du Jamel Comedy Club, est accusée d'agression sur un enfant de 6 ans qui voulait prendre une photo avec elle, ce lundi à Paris.

Actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle «Tout court», l’humoriste Nawell Madani était de passage à Paris pour quelques jours. C’est en rentrant de soirée sur les Champs-Élysées qu’elle a croisé la route d’un enfant qui a souhaité prendre une photo avec elle. Sur le coup de la peur, elle lui aurait asséné un violent coup de pied au thorax.

L’histoire débute dans le 8e arrondissement parisien à la sortie d’un restaurant. Un père et ses quatre enfants parlent avec un habitant du quartier. Au cours de la discussion, ce dernier reconnaît l’actrice qui passe près d’eux.

Lorsqu’ils apprennent que c’est une personnalité connue, les quatre enfants se dirigent vers elle pour lui demander une photo. Face à un accueil froid, les trois plus âgés s’arrêtent, mais pas Djulian, 6 ans.

Une enquête en cours

Ce dernier voit un petit chien qui sort du sac de l’actrice. Alors qu’il veut le caresser, Nawell Madani se retourne et «lui met un énorme coup de pied dans le thorax. Le gamin vole et s’écrase au sol. Pendant qu’il était à terre, je l’ai entendue dire à l’enfant ‘Maintenant tu vas me respecter’», d’après le père de l’enfant.

Lorsqu’il s’approche d’elle pour la confronter calmement, «Elle a tracé son chemin sans même s’inquiéter de l’état de Djulian», non sans les avoir insultés, les accuser d’avoir voulu la voler «et les traitant de voyous et de racailles».

Transporté à l’hôpital Necker, l’enfant ne présente aucune lésion visible de cette agression, malgré de fortes douleurs et un état de choc. Il a été renvoyé chez lui. A la sortie, la famille est allée porter plainte.

Nawell Madani s’est rendue d’elle-même au commissariat dans la soirée. Elle a expliqué «avoir eu peur d’un vol et avoir porté un coup à un enfant». Une enquête a été ouverte pour «violence sur mineur de moins de 15 ans».