Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Vive le déluge d’Al-Aqsa» : la préfète du Rhône saisit la justice après des chants pro-Hamas scandés lors d’une manifestation à Vénissieux

Sur son compte X, le Groupe d’ultra-gauche Antifa Lyon a partagé une séquence d’une durée de 27 secondes. [X @antifa_lyon]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Dans une publication sur le réseau social X, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a indiqué avoir saisi le procureur de la République de Lyon à la suite de chants pro-Hamas, scandés ce mardi 7 octobre lors d’une «manifestation sauvage» organisée à Vénissieux. 

Des propos «d’une grande gravité», selon la préfète du Rhône. Ce mercredi 8 octobre, Fabienne Buccio a indiqué sur le réseau social X avoir adressé ce jour «un signalement au titre de l’article 40 du Code pénal au procureur de la République de Lyon pour apologie du terrorisme». 

Cela fait suite à des propos graves «tenus et affichés» lors d’une «manifestation sauvage» en soutien à la Palestine organisée ce mardi 7 octobre à Vénissieux, dans le même département. 

En effet, parmi les chants scandés par les participants, certains glorifiaient en réalité le Hamas. 

Ainsi, sur une vidéo relayée notamment par Marion Maréchal sur X, on peut entendre les manifestants scander : «L’Algérie a vaincu, la Palestine vaincra» et «Vive, vive, le déluge d’Al-Aqsa». 

«Bientôt, ils fêteront le Bataclan»

Le «déluge d'Al-Aqsa» est le nom donné par le mouvement terroriste palestinien aux attaques du 7 octobre 2023 perpétrées en Israël et qui ont coûté la vie à plus de 1.200 Israéliens.

Sur le même sujet L'édito d'Eliot Deval : «Le civil à Gaza est un bouclier pour le terroriste» Lire

Réagissant à ces propos très graves, Marion Maréchal a dénoncé ces chants, estimant que «bientôt, ils (les manifestants de l’ultra-gauche, ndlr) fêteront le Bataclan». «Et nous, pendant ce temps, nous débattons encore du sexe des anges», a-t-elle ajouté.

De son côté, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a fermement condamné ces chants. Contacté par nos soins, le parquet de Lyon n'était pas joignable dans l'immédiat. 

Sur son compte X, le Groupe d’ultra-gauche Antifa Lyon a partagé une séquence d’une durée de 27 secondes. Sur les images, on peut entendre les manifestants reprendre le slogan suivant : «Palestine vivra, Palestine vaincra». 

PalestineIsraëlConflit israélo-palestinienHamasTerrorismeJusticePolice

À suivre aussi

Royaume-Uni : le parquet fait appel de l'abandon des poursuites contre un rappeur du groupe Kneecap
En direct2 ans des attaques du 7-Octobre : une cérémonie commémorative pleine d'émotions à Tel-Aviv
«Fasciste» : une statue de Jean-Paul II vandalisée en marge d'une manifestation propalestinienne à Rome

Ailleurs sur le web

Dernières actualités