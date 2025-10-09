Bouches-du-Rhône : une nonagénaire agressée sexuellement chez elle

Une femme, âgée de 94 ans, a été agressée sexuellement samedi 4 octobre à son domicile dans le village de Rousset, près d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). L'auteur présumé des faits a été retrouvé et placé en détention provisoire.

Un village encore sous le choc. Dans les hauteurs du village de Rousset, près d'Aix-en-Provence, une femme de 94 ans a été agressée sexuellement à son domicile. Comme à leurs habitudes, deux aides soignantes se rendent à la mi-journée chez cette patiente pour effectuer sa toilette. Mais ce samedi 4 octobre, les deux femmes tombent nez à nez avec un jeune homme nu en train de commettre des attouchements sexuels sur la nonagénaire, également dénudée, rapporte La Provence.

Mis en fuite par les aides-soignantes, le suspect est rapidement localisé par la vidéosurveillance et les témoignages recueillis par la gendarmerie de Rousset. «J'ai immédiatement appelé le policier municipal d'astreinte qui s'est rendu au centre de surveillance urbain», explique Philippe Pignon, maire de Rousset.

La colère des habitants

L'homme de 35 ans a été interpellé dans un bar du centre ville à 1 km de là, trois heures environ après les faits. Dans la commune, la stupeur ne retombe pas : «à 94 ans, se faire agresser par un jeune, c'est une honte», s'émeut une habitante de ce village de 13.000 âmes. «Le monde est devenu fou», s'insurge une autre passante quand une dernière «demande que l'individu soit sévèrement puni».

L'homme, connu de la justice mais jamais inculpé pour des faits à caractère sexuel, a été placé sous mandat de dépôt, en attendant son jugement le mois prochain.