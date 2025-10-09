Cher : un homme condamné à 30 ans de réclusion pour pour le meurtre de sa compagne

Un homme de 57 ans a été condamné, ce mercredi, à trente ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Cher. Il a été reconnu coupable d'avoir tué sa compagne en avril 2023, puis d'avoir incendié leur domicile près de Bourges.

Un meurtre aux circonstances troubles. Ce mercredi, Stéphane Johnson, un Franco-américain âgé de 57 ans, a été condamné à trente années de prison par la cour d'assises du Cher pour l'assassinat de sa compagne et l'incendie de leur domicile.

L'avocate générale avait requis trente ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de vingt ans, incitant les jurés à n'avoir «pas l'ombre d'un doute» : «Il est le seul à avoir été présent au moment des faits, il est nécessairement l'auteur de ce décès».

L'affaire a débuté le 29 avril 2023, lorsque le corps calciné de Corinne P., âgée de 64 ans au moment du drame, a été retrouvé sur son lit, dans une maison incendiée située à Dun-sur-Auron, petite commune du Cher, près de Bourges.

Le suspect donne plusieurs versions des faits

Formellement identifiée plusieurs semaines plus tard, début juillet 2023, la victime partageait sa vie avec Stéphane Johnson, avec qui elle louait le logement depuis quatorze mois. Mais l'homme, alors âgé de 54 ans, était resté introuvable au moment des faits.

Il avait finalement été interpellé par les gendarmes quelques jours plus tard, à Toulouse le 2 mai 2023, dans une voiture contenant une arme à feu et plusieurs cartouches. Le parquet de Bourges avait alors ouvert une enquête pour homicide volontaire sur conjoint.

Si Stéphane Johnson a toujours contesté toute implication dans la mort de sa compagne et dans l'incendie, il a pourtant livré plusieurs versions contradictoires sur les faits après son arrestation, distillant le doute dans l'esprit des enquêteurs.

Lors de ses premières auditions, le suspect avait reconnu l'incendie, mais nié avoir tué sa compagne. Il avait d'abord raconté avoir vu sa conjointe se blesser et refuser de se rendre à l'hôpital, avant de la retrouver sans vie dans la baignoire du domicile.

Il affirmait alors l'avoir installée sur le lit et mis le feu à une couverture pour «préserver sa dignité». Une position mise à mal par le témoignage d'une ancienne maîtresse du suspect, à qui il aurait confié avoir tué Corinne P. d'un coup de fusil.

Son avocate, Me Nathalie Gomot-Pinard, a évoqué, dans sa plaidoirie, les incertitudes sur la cause de la mort de la victime. Mais pas de quoi convaincre les jurés, qui l'ont donc condamné à trente années de prison.