Gard : le corps d’une trentenaire retrouvé dans le coffre d’une voiture, le compagnon de la victime interpellé

Dans un communiqué, la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac, a indiqué que le corps d’une trentenaire a été retrouvé dans le coffre d’une voiture dans le Gard. La victime présentait «des traces récentes de violences par arme blanche».

Une découverte macabre. Ce jeudi, la procureure de la République de Nîmes Cécile Gensac a fait savoir que le corps d'une femme de 37 ans a été découvert dans le coffre d’une voiture dans la nuit du 8 au 9 octobre à Cornillon, dans le Gard.

Le cadavre de la victime présentait, selon la magistrate, «des traces récentes de violences par arme blanche». A la suite de cette découverte, une enquête de flagrance a été ouverte du chef d’«homicide volontaire aggravé» et les investigations ont été confiées à la brigade des recherches de Bagnols-sur Cèze. .

Toujours selon la procureure de la République de Nîmes, le compagnon de la victime, âgé de 26 ans, a été interpellé après les faits. L’état psychiatrique du suspect nécessite, d’après la magistrate, «un placement immédiat en unité spécialisée», a-t-elle écrit dans son communiqué.

D’après un décompte réalisé par l’organisation «NousToutes», on dénombrait au 6 octobre, 118 féminicides en France depuis le début de l’année. Les derniers chiffres officiels, publiés par les autorités fin novembre 2024, font état de 96 féminicides conjugaux recensés par les forces de sécurité en France en 2023 sur 119 morts violentes au sein du couple. Dans 82% des cas, les auteurs sont des hommes.