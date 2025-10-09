«Je ne me sens plus en sécurité» : séquestré et menacé avec un couteau pendant plusieurs heures, ce sexagénaire témoigne sur CNEWS

A Nîmes (Gard), un sexagénaire et sa voisine ont été séquestrés durant sept longues heures en mai dernier. Il revient à CNEWS sur le déroulé des faits. Le parquet nous a indiqué que, dans cette affaire, deux personnes ont été mises en examen.

C’est un scénario digne d’un film que décrit la victime. Mardi 7 octobre 2025, le parquet de Nîmes (Gard) confirmait à CNEWS l’ouverture d’une information judiciaire, ayant mené à la mise en examen de deux individus, dans une affaire, relayée par Midi-Libre et dont les faits ont été qualifiés de «séquestration, enlèvement et violences aggravées».

Les faits en question remontent au mois de mai 2025. Selon la plainte consultée par CNEWS et déposée par la victime principale, un homme né en septembre 1964, auprès du commissariat de police de Nîmes, l’affaire met en lumière un cauchemar vécu par un homme et une femme, en l’occurrence sa voisine, durant sept longues heures.

D’après nos informations, l’histoire a commencé vendredi 16 mai lorsque la voisine de la principale victime a demandé à cette dernière si elle n’avait pas des objets à lui donner pour effectuer une brocante. Par conséquent, les deux personnes se seraient rendues dans la cave de la principale victime, située en bas de l’appartement, afin de «faire un peu le tri». Un tri qui aura duré, au total, une vingtaine de minutes.

Jusque-là, rien d’anormal. Néanmoins, l’histoire a pris une autre tournure en fin de journée, soit vers 19h-19h30 selon la plainte de la victime. Alors que celle-ci s’était endormie sur son canapé, dans son appartement, un individu serait venu sonner à sa porte. Furieux, il lui aurait demandé la raison qui l’a poussé à «vider la cave», estimant qu’il y avait de l’argent qui était caché dans ce local souterrain, tout en restant confus sur la somme qui s’y trouvait indiquant parfois 80.000 euros, parfois 120.000 euros.

«Si vous ne venez pas avec l’argent, je vous bute»

Ce premier individu, qui avait un complice au téléphone en visio, aurait quitté l’appartement de l’homme et se serait dirigé vers celui de la voisine. Un guet-apens aurait ensuite été tendu à la victime principale. Vers 00h50, celle-ci aurait reçu un message sur son téléphone depuis la ligne téléphonique de sa voisine, l’invitant à «rendre l’argent» et à venir chez elle.

Arrivé chez sa voisine, l’homme de 61 ans aurait été accueilli par le premier individu qui avait fait irruption dans son appartement quelques heures plus tôt. Il aurait ensuite essuyé plusieurs coups de poing, notamment au niveau de la poitrine, de l’épaule et du bas-ventre. Menacés, l’homme, la femme et la fille de cette dernière ont été conduits à la cave par ce ravisseur. C’est là que le second individu les attendait. Durant environ une heure, les victimes auraient été forcées à rechercher l’argent réclamé par les malfaiteurs.

Toujours d’après la plainte du sexagénaire, ce dernier aurait ensuite été forcé à remonter chez lui. Il était accompagné de sa voisine et des deux malfaiteurs. L’un des mis en cause dans cette affaire aurait même été muni d’une cagoule et d’un long couteau. L’homme et sa voisine ont été frappés et menacés avec l’arme blanche. L’un des agresseurs aurait également placé le couteau sous la gorge de la voisine.

Les heures passaient et la violence s’accentuait. Le sexagénaire aurait été étranglé à plusieurs reprises. Son téléphone, ainsi que celui de sa voisine, auraient été confisqués afin de ne pas prévenir les forces de l’ordre. A l’issue de ces 7 longues heures de cauchemar, les mis en cause auraient décidé de quitter les lieux, en poursuivant les menaces envers les victimes : «A 11h, si vous ne venez pas avec l’argent, je vous bute», aurait déclaré l’un des individus.

Et pour couronner le tout, ces derniers auraient poursuivi les menaces à l’encontre du sexagénaire, cette fois via l’application Snapchat. L’un d’eux se serait ensuite rendu chez la victime pour l’intimider de nouveau et cette dernière n’a pas ouvert la porte.

Face à la pression exercée par ses ravisseurs, la victime a décidé de préparer ses valises et de quitter les lieux. Les policiers sont arrivés sur les lieux en fin de journée samedi 17 mai et ont conduit la victime au commissariat pour déposer plainte.

«Depuis le 16 mai, je vis un cauchemar»

Interrogée par les policiers, la victime a indiqué, dans sa plainte, avoir prêté la clé de la cave aux deux individus «il y a deux ans» puisqu’il n’y va jamais, selon ses dires. Les malfaiteurs auraient eu besoin de ce local souterrain «pour mettre des vélos et deux ou trois pneus de voiture» et lui auraient «rendu les clés peu de temps après». «Je pense qu’ils ont fait des doubles», a argué le sexagénaire.

A la suite de ces faits, un certificat médical mentionnant trois jours d’incapacité totale de travail (ITT) a été délivré à la victime. Les deux mis en cause ont été interpellés et mis en examen.

Le parquet de Nîmes a indiqué à CNEWS que la première personne a été placée en détention tandis que de la seconde fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire. La date de l’audience demeure, quant à elle, inconnue à ce jour.

Cinq mois après les faits, la victime a pris la parole sur CNEWS, affirmant ne pas «se sentir en sécurité». Au moment de sa séquestration, elle indique avoir «ressenti une insécurité totale et l’approche d’une mort subite», tout en déclarant avoir eu «une pensée pour ma femme et à mes enfants».

«Depuis le 16 mai, je vis un cauchemar et je ne me sens plus en sécurité. C'est horrible», nous dit le sexagénaire. Ce dernier n’ose plus retourner sur Nîmes depuis les faits dont il a été victime.

Désormais, il demande à ce que «justice soit faite». «J'attends des dommages et intérêts équitables. J'ai perdu mon travail et mon appartement. Je me sens perdu vivant avec un futur qui n’est pas du tout clair», a-t-il expliqué.