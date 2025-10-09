Marseille : un homme tué par balles devant une salle de sport, une enquête ouverte

Un homme, dont l’âge n’a pas été révélé, a été tué par balles ce jeudi 9 octobre au matin près d’une salle de sport à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Le parquet a ouvert une enquête.

Des faits survenus en plein jour. Ce jeudi 9 octobre au matin, un homme a été tué par balles au niveau de la rue de Crimée, dans le quartier de la Belle-de-Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), a appris CNEWS de source policière.

Les faits seraient survenus aux alentours de 11h à proximité d’une salle de sport. Les marins-pompiers ont indiqué à l’AFP que la victime présentait «plusieurs impacts de balles et a été déclarée décédée par le médecin du SMUR».

Le meurtre «s'est déroulé à proximité d'une salle de sport, il y a eu des impacts de balle sur sa vitrine», ont ajouté les pompiers, soulignant toutefois qu'il n'y avait pas eu d'autres «dommages collatéraux».

A la suite de ces faits, les forces de l’ordre ont bouclé les lieux et les experts de la police scientifique ont procédé à des prélèvements devant la façade de la salle de sport.

Contacté par CNEWS, le parquet de Marseille a confirmé l’ouverture d’une enquête des chefs d’«’assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs criminelle, destruction par moyen dangereux en bande organisée».

La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) est saisie de l’affaire.