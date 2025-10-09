Yvelines : un chauffeur de bus agressé ce mercredi au Vésinet, les deux assaillants interpellés

Un conducteur de bus de la ligne A du réseau Keolis a été violemment agressé par deux individus, dans son véhicule alors situé au niveau de l’arrêt Charmettes au Vésinet (Yvelines), ce mercredi vers 18h. Les deux suspects, originaires du Val-d’Oise, ont été rapidement interpellés par les forces de l’ordre.

Une agression d’une grande violence. Un conducteur de bus de la ligne A du réseau Keolis, âgé d’une cinquantaine d’années, a été lourdement battu par deux individus, ce mercredi vers 18h, dans son véhicule stationné à l’arrêt Charmettes du Vésinet (Yvelines).

D’après Le Parisien, le chauffeur aurait été agressé après avoir notifié à deux jeunes originaires du Val-d’Oise, âgés de 19 et 20 ans, le refus d’un arrêt sur le parcours menant au terminus.

😡Un conducteur de la ligne A (Keolis) a été agressé à l’arrêt Les Charmettes au Vésinet vers 17h30.

Police et pompiers sur place, les deux agresseurs ont été interpellés.

Voilà le métier de machiniste : en première ligne, sans protection ni reconnaissance. ✊🏽#Keolis#RATPpic.twitter.com/I6re9yINUs — Ahmed Berrahal (@berrahalAhmed93) October 9, 2025

Après avoir roué de coups le conducteur du véhicule, les assaillants, inconnus des services de justice, ont été rapidement interpellés par les forces de l’ordre malgré leur fuite.

Le chauffeur, également victime d’un jet de projectile selon Keolis, a été pris en charge à l’hôpital de Poissy avant de regagner son domicile dans la soirée.

Un dispositif de sécurité renforcé mis en place

Outre les équipements déjà installés dans les véhicules circulant sur le réseau Keolis, à savoir les caméras embarquées, les vitres anti-agression et les boutons de sécurité reliés au poste de commandement, l’opérateur va renforcer son dispositif de sécurité sur la ligne ce jeudi.

Dès ce lundi, Île-de-France Mobilités va déployer «une brigade d’agents de sécurité membre de la Brigade régionale des Transports (BRT), qui patrouillera continuellement sur le secteur de 16h à 2h du matin».

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a fait part de son indignation après cette attaque, tout en évoquant une mesure concrète prise pour endiguer ces violences.

Indignée par l’agression violente du conducteur de bus @KeolisIDF survenue aujourd’hui au Vésinet. Je lui exprime mon soutien et mes vœux de prompt rétablissement. Je veux redire tout mon soutien aux agents des services publics des transports qui font face à des actes… https://t.co/O5Dsm39NFW — Valérie Pécresse (@vpecresse) October 9, 2025

Ile-de-France Mobilité de déployer très rapidement une brigade régionale de transport sur cette ligne», a indiqué Valérie Pécresse sur X.

«Keolis a déposé plainte et réaffirme avec Île-de-France Mobilités sa politique de tolérance zéro face à toute agression. Assurer la sécurité de tous les voyageurs et agents partout et tout le temps est une priorité absolue d’Île-de-France Mobilités et de ses opérateurs», a indiqué l’opérateur privé dans un communiqué.

Le chauffeur de bus agressé a fait valoir son droit de retrait, tout comme une partie de ses collègues. Cela a eu pour effet de paralyser une grande partie du réseau de Keolis ce mercredi soir et ce jeudi matin.